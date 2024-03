Premierul Irlandei își anunță demisia, invocând motive „atât personale, cât și politice”. ”Nu mai sunt persoana potrivită” VIDEO

Leo Varadkar, premierul irlandez şi-a anunţat miercuri, 20 martie, spre surpriza generală, demisia de la conducerea guvernului de coaliţie de centru-dreapta, el estimând că nu mai este cea mai potrivită persoană pentru acest post, transmite AFP.

Vizibil emoţionat, liderul politic irlandez în vârstă de 45 de ani, a invocat motive atât personale, cât şi politice, anunţându-şi plecarea într-o declaraţie de presă, cu un an înaintea viitoarelor alegeri parlamentare.

„Demisionez de la preşedinţia şi conducerea (partidului de centru dreapta) Fine Gael şi voi demisiona din postul meu de prim-ministru de îndată ce succesorul meu va fi în măsură să-şi preia funcţiile”, a declarat el.

Leo Varadkar a devenit premier în 2017 - primul şef de guvern homosexual din Irlanda majoritar catolică şi cel mai tânăr în această funcţie. El şi-a început al doilea mandat în decembrie 2022.

Între 2020 şi 2022, el a cedat funcţia de şef al guvernului lui Micheal Martin, liderul partidului liberal Fianna Fail, participant la coaliţia guvernamentală de la Dublin.

„Am avut privilegiul de a fi în serviciul public timp de 20 de ani, dintre care 13 în guvern şi şapte în fruntea partidului meu din care majoritatea ca prim-ministru ale acestei ţări formidabile”, a adăugat Varadkar.

„După şapte ani în această funcţie, nu mai am impresia că sunt cea mai potrivită persoană pentru acest post. Oamenii politici sunt fiinţe umane şi au limitele lor. Dăm totul până în momentul când acest lucru nu mai este posibil şi atunci trebuie să întoarcem pagina”, a mărturisit el.

BREAKING: PM Leo Varadkar of Ireland announces his sudden resignation.

This is a huge win for the Irish people.

Varadkar is a globalist who infamously complained about Whites in Ireland.

His recent referendums to make the Irish constitution gender-neutral got crushed… pic.twitter.com/J8qMKDD17M