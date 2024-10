Leonard Doroftei, adevărul despre Lucian Bute: ”Nu am spus că-i prost, că a fost ciuca bătăii”

Fostul pugilist Leonard Doroftei (54 de ani), invitat la emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, a vorbit despre presupusa sa rivalitate cu Lucian Bute, un alt boxer de referință pentru România în ultimele decenii.

Astfel, Leonard Doroftei a ținut să precizeze că n-a existat niciodată un conflict între cei doi sportivi.

„Când eu trezeam o Românie întreagă să vadă un meci adevărat, Bute era ciuca bătăilor la amatori. La ce adversari a avut, singura concluzie este că se bate într-o versiune foarte slabă”, ar fi declarat Leonard Doroftei, în anul 2011, conform Gsp.ro.

„Singura afirmație pe care am făcut-o a fost în urma unui meci și am spus: ”Consider că ai nevoie de niște meciuri mai bune”, atât.

Nu am spus că-i prost, că nu boxează, că nu face meciuri bune, că a fost ciuca bătăii, n-am spus nimic de treaba asta.

Atât am spus și din vorba asta s-a făcut un scandal enorm. Regret ceea ce am zis, îmi pare rău, nu trebuia să spun eu lucrul ăsta. Mi-am dat cu părerea, m-ați întrebat, am spus. Nu am avut niciodată nimic cu el, nu am avut nimic de împărțit”, a precizat Doroftei, conform sursei citate.

