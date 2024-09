Leonard Doroftei povestește ce a pătimit în Canada: "Erau zile în care nu mâncam"

În urmă cu cinci ani, Leonard Doroftei a ales să plece din țară și să-și continue viața în Canada, la Montreal, unde obținuse rezultate remarcabile ca boxer profesionist.

Cel poreclit Moșu a plecat cu o durere în suflet, după ce în România fusese numit cerșetor și impostor.

”Am avut nevoie de o schimbare. Nu mă regăseam, tot ce făceam era împotriva mea. Am stat de vorbă cu niște ziariști și a doua zi au scris că sunt cerșetor. Sau impostor. Titlul a fost groaznic, toată lumea a început să mă facă cerșetor. E dureros, e urât. Nu am cerșit nimic".

Leonard Doroftei s-a apucat în Canada de lucrul la care se pricepe cel mai bine, boxul. A antrenat în neștire, având zile în care nici nu mânca întrucât îl dureau mâinile de durere.

"Copiii mei au venit în Canada pentru că au văzut că aveam nevoie de o schimbare, că ne mutăm o perioadă acolo. Am avut de ales între București și Canada. Hai în Canada! A fost o perioadă de singurătate, m-a ajutat, m-am regăsit. Am început să antrenez, m-am regăsit prin asta.

Am zis, băi, ce știu să fac cel mai bine? Barbut nu știu, poker nu știu, rummy nu știu de nivel... ce știu? Box! Ce am făcut? Box! A venit Adrian Diaconu și mi-a spus că știe la sală... . Când m-au văzut băieții la sală, m-au luat în brațe: Leonard, te cunoaștem!. Am antrenat, dar a venit pandemia. S-au închis sălile, dar am găsit un loc unde am putut să antrenez în pandemie.

Oamenii au continuat să se miște, să se antreneze: ce știe, băi, să facă Doroftei ăsta? Plecau târâș! Plecau târâș, dar fericiți! Aveam zile în care nu puteam să mănânc, mă dureau mâinile de la antrenamente. Nu aveam decât un sac în sala aia! Doar un sac! Tot antrenamentul se făcea cu mine. Oamenii veneau cu idei și le făceam.

Am avut la antrenamente niște copii fantastici”, a spus Leonard Dorin Doroftei în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro.

