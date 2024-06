Leonard Doroftei, dependent de alcool. "Am luat-o razna, mergeam la antrenamente mahmur"

leoanrd Doroftei a dezvăluit că a avut probleme cu alcool și că a reușit să scape de aceste probleme doar după ce a plecat din România.

Leonard Doroftei a avut parte de momente dificile înainte de mutarea în Canada. Moșu deținea un bar în Ploiești unde își făcea veacul și stătea cu clienții la un pahar.

Ajunsese să consume prea mult alcool.

„Alcoolul schimbă vieţi. Am avut un moment în care am luat-o razna şi spun că am reuşit să mă redresez. Spun asta pentru că am luat o decizie, am plecat.

M-am focusat pe ce am de făcut şi am înţeles că, dacă vreau să fiu un antrenor de top şi să dau tot ce e mai bun, nu pot să mă duc mahmur la antrenamente dimineaţa. Şi asta m-a ajutat să trec peste orice hop şi să reuşesc.

Nu au mai fost nici anturajele cu care eram obişnuit. Pentru mine, a fost o decizie fantastică. Am dat jos 20 de kilograme în câteva luni. Când am ajuns în Canada şi am dat peste sala de antrenament, m-am simţit ca un peşte în apă. Ştiam ce fac şi mi-a plăcut”, a spus Doroftei, în cadrul unui podcastului Mișto by Bursucu.

Leonard Doroftei s-a întors în Canada, după o vacanță petrecută în România, însă afirmă că ar vrea să revină definitiv în țara noastră.

