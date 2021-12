Leonard Doroftei e "pierdut" în Canada: "O să regret toată viața că am venit aici"

Leonard Doroftei a plecat în urmă cu doi ani din România și s-a stabilit în Canada, la Laval. Barul său din Ploiești nu mai mergea și orizonturile îi erau limitate.

A crezut că în Canada va da peste un trai mai bun și va oferi o șansă în plus familiei.

Însă lucrurile nu stau grozav nici acolo. Moșul, care lucrează part-time la o sală de box, nu se regăsește în Canada.

Întrebat de Antena Sport ce-i lipsește cel mai mult din România, Doroftei a răspuns: "Totul! Totul! De la înjurături până la tăiatul porcului! Totul! Aerul ăla pe care-l respiri! Am luat o decizie, la nervi, pe care am s-o regret toata viaţa, probabil. Dar asta-i viaţa!".

Doroftei nu are un job care să-l țină ocupat toată ziua. "Mă trezesc dimineaţa pe la 12:00! Dacă am antrenament, mă duc la antrenament. Daca n-am, îmi caut de treabă. Îmi caut de treabă, mai mătur prin casă, dau cu aspiratorul, şterg praful. Eu ştiu? Pe şemineu, în baie! Sunt vecin cu Diaconu, ne pregătim, ne ducem să tăiem porcul zilele astea!", a mai spus Doroftei.