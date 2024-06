Ce a decis Leonard Doroftei după cinci ani de stat în Canada: ”99.9% s-a luat hotărârea!”

Leonard Doroftei a revenit în România după cinci ani petrecuți în Canada. Fiica lui, Vanessa, își dorește foarte mult să rămână în țara noastră, iar decizie e aproape luată.

Leonard Doroftei, soția lui, Monica, și cei trei copii, au locuit cinci ani în Canada. Familia Doroftei se gândește serios să revină în România, cel puțin părinții și fiica lor Vanessa.

Cei doi băieți mai au afaceri în imobiliare și le merge bine în Canada.

”Fiecare e cu drumul lui, Vanesa este acum în vacanță, în România, ea își termină liceul, mai are cam două săptămâni ca să își poată finaliza examenele pentru sfârșit de liceu.

Apoi se întoarce în România, ea nu vrea să trăiască în Canada. În cinci ani de zile ea nu știu dacă a ieșit de două ori din casă, cu prieteni, n-a ieșit decât cu noi.

A zis Stop! Pentru ea aici e acasă. Sperăm să fie studentă la Medicină sau la Drept”, a declarat Leonard Doroftei, la Prima TV.

”99.9% s-a luat hotărârea, acum să vedem. Monica (n.r. soția lui) și-a dorit prima să vină acasă. Ea încă are părinți, să îi ajute. Acum câțiva ani eu am spus că am nevoie de o schimbare, de ceva. Și am făcut acest pas, m-au urmat toți, însă pentru ei a fost foarte greu, eu, acolo, mi-am găsit drumul, antrenez, fac ce știu.

Nu am intrat în competiții, doar antrenez, lucrez cu copiii. Pot să antrenez și aici, am înțeles că asta pot face, ceea ce dăruiesc copiilor e important”, a mai afirmat cel poreclit Moșu.