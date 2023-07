Leonard Doroftei, dezvăluiri incendiare: cine l-a "curățat" în România și de ce nu mai poate reveni acasă. "E dureros"

Stabilit în Canada împreună cu toată familia, Leonard Doroftei spune că a fost nevoit să facă acest pas întrucât nu mai avea niciun ban.

Leonard Doroftei spune că toate problemele i s-au tras de la barul pe care l-a deschis în Ploiești și de la faptul că nu a vrut să intre în politică.

De asemenea, Moșu îl acuză direct pe Titi Tudor Prosop, fostul lui antrenor. Ce a declarat Leonard Doroftei la Gold FM:

"Nu am cerut ceva. Primăria mi-a oferit, asta a fost durerea mea, mi-a dat, apoi mi-a luat, mi-am băgat banii acolo și apoi au dispărut. M-am trezit cu nea Titi ( – antrenorul Titi Tudor) acasă și mi-a spus să mergem la Primărie. A vorbit cu primarul și i-a cerut acestuia o afacere.

Imediat, primarul a scos o hârtie și ne-a oferit un spațiu. Când am văzut ce este acolo… Am adus un proiectant și când am aflat cât costă, nea Titi m-a lăsat singur și așa m-am curățat. Am picat într-o poveste aiurea. Am încercat să fac ceva și aia a fost. Finalul îl știți. Titi s-a retras, m-a lăsat singur.

Mi-au dat acel spațiu pentru 25 de ani. După 10 ani am primit notificare să-l evacuez pentru că au pus bulina roșie pe clădire. Acolo au fost ultimii mei bani. Nici casa nu am terminat-o, iar proiectantul a cerut de zece ori mai mult decât a spus inițial. Cine vrea să înțeleagă bine, cine nu, să fie sănătos.

Problema este că trebuia să fiu matur, să-mi fac sală, dar nu am vrut pentru că îi făceam concurență antrenorului meu, cel care m-a lăsat singur. Afacerea a picat aiurea, de aia am și luat foc. A fost dureros. Am picat într-o mocirlă. Împins în ea.

Acolo, acum, spațiul e gol, e paragină, nu e reparat. Au vrut să mă protejeze să nu cadă blocul pe mine, dar pe oamenii ăia de ce nu-i ajută, să le repare blocul? Am citit unele comentarii și știu ce gândește lumea. Ar fi bine să-și vadă fiecare de treaba lui.

Am investit banii mei, munciți, ce am câștigat eu nu am câștigat ușor. Eram plin de sânge, așa câștigam banii. Pentru că nu am avut nicio culoare politică, au profitat de mine cât au putut. Și s-au apucat să mă lovească. M-a sunat cineva, nu direct Băsescu (n.r. – președintele Traian Băsescu), am refuzat propunerea și de atunci toate s-au dus în cap".

De ce nu mai poate reveni Doroftei în România

Fostul mare pugilist român este în acest moment în imposibilitatea de a se întoarce acasă. Motivul: și-a pierdut pașaportul și nu s-a dus din comoditate să își facp un altul, fiind speriat de cozile infernale de la consulat.

Doroftei spune însă că mutarea în canada l-a ajutat să se regăsească. El promite să revină în România ca un antrenor de box de top.

”Am o problemă. Acum doi ani am fost la bancă și pentru că am parcat mașina aiurea am fugit pentru a evita o amendă. Așa mi-a căzut pașaportul din buzunar, l-am pierdut. Am vrut să fac acum alt pașaport, dar nu e momentul, sunt milioane de refăcut în toată țara.

Nu e primul pașaport pe care l-am pierdut. L-a găsit cineva, dar cred că a vrut să aibă o amintire de la un campion mondial. Nu am fost la serviciul de pașapoarte, dar am înțeles că sunt cozi cum erau la noi la carne pe vremuri. Sunt și puturos. Dacă aș avea pașaport, aș veni de ieri acasă.

Am avut nevoie de schimbare. Mă afundam în fiecare zi și nu înțelegeam de ce, nici acum nu înțeleg. Mi-am revenit. Într-o bună zi voi lua decizia să mă întorc. Am avut o perioadă în care tot ce făceam ieșea aiurea. Mă omoară dorul de casă. În Canada este enervant de multă liniște. Nici claxoane la semafor nu auzi.

M-a ajutat faptul că am stat aici în Canada. Am luat-o de la zero, sunt bine. Mă întorc mai puternic. Niciodată nu am fost așa puternic și determinat și sigur pe ce fac. Nici când urcam în ring.

Nu aparțin acestui loc, dar a fost nevoie de o perioadă să-mi revin, să înțeleg ce se întâmplă cu mine. Am greșit pentru că nu am făcut ceea ce știu să fac. Cu siguranță mă voi întoarce. Să fiu un antrenor perfect".

