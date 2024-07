Leonard Doroftei a fost nevoit să plece din România, în Canada, după ce s-a simțit umilit de autoritățile române. De câteva ori pe an, „Moșul" revine acasă, unde menține cu sfințenie un obicei deosebit de important.

Ori de câte ori ajunge acasă, la Ploiești, Leonard Doroftei merge la mormântul mamei sale, care a murit în anul 2016, la vârsta de 76 de ani. Fostul mare campion regretă că uneori, s-a purtat cam urât cu femeia care i-a dat viață.

„Cum am venit acasă, primul lucru pe care l-am făcut am fost la mormânt la mama, mi-am băut cafeaua. M-am întors, am venit ca să-i fac mormântul. Îmi beau cafeaua cu mama dimineața, la mormânt, când sunt în Ploiești, când vin acasă.

Merg la cimitir dimineața, iau două cafele și stăm acolo și vorbim. Mi-am dat seama că trebuie să stăm mai mult să ne bem cafeaua cu părinții, nu în fugă. De aia v-am zis: nu mai țipați la părinți, nu mai vorbiți urât, că nu știi cât îi mai ai! Pe urmă, degeaba te mai duci la mormânt și plângi. Degeaba mai plângi după ei. Nu e o rușine să plângi, e un mod de a te relaxa.

Am fost și eu prost și am mai țipat la ea: lasă-mă în pace, ce vrei?! Și ea zicea: `nu mai țipa la mine! Ți se rupe inima. Nu-ți mai vărsa furia acasă pe părinți, pe soție și pe copii. Ei sunt singurii care te iubesc`”, a declarat Doroftei, la „Un Podcast".

Leonard Doroftei nu a mai suportat „clinciurile" cu instituțiile de stat din România

Doroftei a plecat din România de cinci ani, cu familia. El s-a săturat să se lupte cu autoritățile locale și de asemenea, nu a mai suportat să fie etichetat drept „cerșetor". O bună perioadă, fostul mare pugilist a avut propriul bar, în Ploiești.

„N-am emigrat. Am plecat cu contract de muncă prima dată, să fac box. După ce mi-am încheiat cariera, m-am întors acasă. N-am fugit din România, am plecat pentru că aveam nevoie de o schimbare. Am avut nevoie de ceva, mă afundam, simţeam pe zi ce trece că totul era împotriva mea.

15 ani, cât am stat în România, nu am dormit o noapte. A fost foarte greu, nu ştiu cum m-a suportat soţia în toată perioada asta. Mi-am plăcut să stau între oameni.

(n.r. - ți-ai neglijat familia?) Da, pierdeam prea mult timp în cârciumărie. Au fost reproşuri, dar nu cu ţipete, au fost reproşuri frumoase, noi ne sfătuim, asta e frumos la noi. Nici ea nu ţipă, nici eu”, a declarat Leonard Doroftei.

