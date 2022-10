Leonard Doroftei, terfelit de seful boxului romanesc

Leonard Doroftei, fostul campion mondial la box in versiunea WBA, a fost terfelit chiar de catre seful acestui sport din Romania, Rudel Obreja.

Obreja l-a atacat dur pe Doroftei in cadrul sedintei Biroului Federal, el jignindu-l si amenintandu-l pe fostul sportiv.

Titi "Prosop" Tudor, omul care l-a descoperit pe Doroftei, a inregistrat discursul grotesc al lui Obreja si l-a facut public.

"[...] unul pe care l-am pus la lot o zi venea si alte patru nu mai venea pentru ca se ducea pe la televiziuni. Eu i-am spus: Ba, eu semnez niste deconturi, niste chestii, te rog nu face asta. Spune-mi, vrei sa stai sau nu vrei sa stai? El imi raspundea asa, in stilul lui. Eu n-am ce sa discut, el e dus cu capul la propriu, acum spune una, maine spune altceva. Eu nu fac chestii d-astea, dar m-am gandit sa-l inregistrez. Sa-l vezi cum facea dupa Beijing.

Pana la urma ii dadeam o palma si un scuipat: Nu ti-e, ba, rusine, bai c***t cu ochi. Pai cand eram eu boxer imi spuneai sarut mana! Era un c***t cu ochi si statea cu noi pe la lotul B. Nu poti sa spui ca n-am performante la box. Nu sunt campion mondial ca el, asta e, dar am mancat si eu painea asta 15 ani de zile", a spus Obreja in cadrul sedintei de la Federatie.

Daca imediat ce a aparut informatia Obreja a negat, dupa ce inregistrarea a devenit publica presedintele Federatiei Romane de Box a recunoscut ca a spus toate acele lucruri.

El si-a cerut scuze pentru limbaj, insa nu si pentru tinta atacului. Mai mult, Obreja sustine ca stie cateva lucruri incredibile despre Doroftei pe care ameninta ca le va dezvalui.

"Din punctul meu de vedere este un gest josnic, faptul ca a inregistrat o discutie intre noi, in familia boxului. Eu pot sa-mi cer scuze pentru limbaj, dar nu eram in cadru public, eram intre noi, intre colegi. Sunt dezamagit de atitudinea lui Doroftei si de felul in care presa zugraveste povestea. De 10 ani de zile, de cand a venit in Romania, nu a facut decat sa atace. Eu l-am luat din Polivalenta, cand a boxat cu Balbi si era sa moara in baie. Eu l-am dus la spital si l-am salvat, sotia lui stie bine asta", a explicat Obreja la GSpTV.

Scandal urias in boxul romanesc! Doroftei, amenintat cu bataia

Leonard Doroftei si Francisc Vastag au fost atacati violent de Obreja pentru ca cei doi au anuntat ca vor sa ocupe functii de conducere in cadrul Federatiei.

Actualului presedinte i s-a cerut demisia, insa el a raspus cu jigniri.