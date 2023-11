Orban - putem pierde sume uriase de la UE pentru un program "misterios"

Ministrul Afacerilor Europene Leonard Orban a declarat, marti, ca Romania risca sa piarda sume foarte importante din fonduri europene, din cauza suspendarii unui program, pe care nu a dorit sa-l numeasca.

"E vorba de un program care ar putea fi suspendat pe o perioada de minim sase luni. In conditiile in care nu vei mai putea face plati pe perioada respectiva, se va pune problema foarte serios, la sfarsitul anului, de dezangajare de fonduri. Speram sa nu se ajunga la situatia respectiva", a precizat Orban pentru Ziare.com.

Intrebat daca asta inseamna ca vom pierde ceva bani, ministrul a raspuns: "Nu ceva, ceva mai mult. Totul depinde de cum or sa evolueze lucrurile in perioada urmatoare. Deocamdata, ne concentram ca sa nu se intample acest lucru".

Nu ne-am indeplini obligatiile

Leonard Orban a explicat ca Romania risca sa piarda fondurile din cauza faptului ca nu si-a indeplinit obligatiile stabilite de misiunile de audit.

"Situatii de genul asta pot aparea din multe motive, in cazul de fata e vorba de neindeplinirea unor obligatii rezultate din misiunile de audit efectuate de catre Autoritatea Romana de Audit.

In cazul de fata, vorbim de o misiune de audit care a facut niste recomandari pentru niste masuri care trebuiau sa fie efectuate si care nu au fost, pana in prezent, duse pana la capat", ne-a mai declarat ministrul.

Cand rezolvam?

Leonard Orban a spus ca autoritatile romane trebuie sa rezolve situatia pana cel tarziu in luna martie si ca mai multe institutii vor trebui sa se ocupe de asta.

"Trebuie sa rezolvam problemele, sa realizam acele masuri pe care ar fi trebuit sa le rezolvam mai devreme", a spus ministrul, intrebat ce trebuie sa faca Guvernul.

Comisia, vigilenta

"Nu vreau sa numesc un program, dar ne ameninta in momentul de fata riscul suspendarii unui program. Sper sa reusim sa-l evitam, asa cum am reusit sa deblocam procesul, sper sa reusim sa-l deblocam. Odata ce, anul trecut, Comisia Europeana a constatat probleme in programele finantate din bani europeni, acum este extrem de vigilenta", a spus Orban luni seara, la The Money Channel.

