Leonardo di Caprio, suprins de paparazzi împreună cu iubita mai tânără cu 20 de ani FOTO

Leonardo di Caprio (47 de ani) și-a scos iubita la o plimbare romantică pe o plajă din Malibu.

Di Caprio, care se pregătește de o nouă colaborare cu Martin Scorsese, și-a permis câteva momente de relaxare alături de iubita lui Camila Morrone (27 de ani). Cei doi au fost surprinși de paparazzi plimbându-se pe plajă și sărutându-se.

Camila Morrone este un fost fotomodel care și-a îndreptat cariera spre actorie și a primit roluri în drama Mickey And The Bear și comedia Never Goin' Back.

Pe de altă parte, Di Caprio lucrează la Killers Of The Flower Moon împreună cu regizorul Martin Scorsese, film care va reda o întâmplare istorică dramatică, uciderea membrilor tribului Osage în jurul anilor 1920, atunci când pe pământul lor s-a descoperit petrol.

