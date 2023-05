Cannes 2023: se lansează filmul cu Leonardo DiCaprio și Robert De Niro. Despre ce e vorba în producția regizată de Martin Scorsese

Unul dintre cele mai așteptate filme va avea avanpremiera la ediția din acest an a festivalului de la Cannes.

Cu Leonardo DiCaprio și Jesse Plemons în rolurile principale, filmul este regizat de Martin Scorsese și se numește Killers of the Flower Moon. Din distribuție face parte și Robert de Niro.

Filmul este o adaptare a romanului „Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI”, scris de David Grann, și vorbește despre dispariția în condiții misterioase a membrilor tribului Osage.

Un alt film în afara competiției care este mult așteptat - Indiana Jones and the Dial of Destiny, ultima apariție a lui Harrison Ford în celebrul rol.

Killers of the Flower Moon