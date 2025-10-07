Fotbalistul de top care s-a bătut la Oktoberfest: fostul jucător de la Bayern, provocat de un fan nervos

Leroy Sane s-a transferat de la Bayern la Galatasaray FOTO X Leroy Sane

Leroy Sane, atacantul german al lui Galatasaray Istanbul, a fost implicat duminică într-o altercație care s-a petrecut la Oktoberfest.

Munchen. Oktoberfest. Leroy Sane (29 de ani) a fost prezent la sărbătoare și s-a enervat atunci când o persoană l-a acostat și i-a reproșat violent decizia de a părăsi Bayern Munchen, în vară, pentru a semna ca jucător liber de contract cu gruparea turcă Galatasaray Istanbul.

Individul respectiv a spus de mai multe ori „Gala de c…”, iar atmosfera s-a încins și Leroy Sane a intrat într-o altercație cu persoana care profera injurii. A fost nevoie de intervenția mai multor agenți de securitate pentru a pune capăt incidentului.

„Am fost provocat și insultat personal în cortul festivalului mai mult timp. Clubul meu, Galatasaray, a fost și el insultat”, a explicat Sane în Bild. „În atmosfera încinsă, am fost apoi împins, iar apoi a avut loc o scurtă bătaie. Desigur, ar fi trebuit să reacționez mai calm în acel moment și să mă opresc. Iau act de asta”, a recunoscut Leroy Sane pentru publicația germană.

