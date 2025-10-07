Fotbalistul de top care s-a bătut la Oktoberfest: fostul jucător de la Bayern, provocat de un fan nervos

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 08:18
742 citiri
Fotbalistul de top care s-a bătut la Oktoberfest: fostul jucător de la Bayern, provocat de un fan nervos
Leroy Sane s-a transferat de la Bayern la Galatasaray FOTO X Leroy Sane

Leroy Sane, atacantul german al lui Galatasaray Istanbul, a fost implicat duminică într-o altercație care s-a petrecut la Oktoberfest.

Munchen. Oktoberfest. Leroy Sane (29 de ani) a fost prezent la sărbătoare și s-a enervat atunci când o persoană l-a acostat și i-a reproșat violent decizia de a părăsi Bayern Munchen, în vară, pentru a semna ca jucător liber de contract cu gruparea turcă Galatasaray Istanbul.

Individul respectiv a spus de mai multe ori „Gala de c…”, iar atmosfera s-a încins și Leroy Sane a intrat într-o altercație cu persoana care profera injurii. A fost nevoie de intervenția mai multor agenți de securitate pentru a pune capăt incidentului.

„Am fost provocat și insultat personal în cortul festivalului mai mult timp. Clubul meu, Galatasaray, a fost și el insultat”, a explicat Sane în Bild. „În atmosfera încinsă, am fost apoi împins, iar apoi a avut loc o scurtă bătaie. Desigur, ar fi trebuit să reacționez mai calm în acel moment și să mă opresc. Iau act de asta”, a recunoscut Leroy Sane pentru publicația germană.

Surpriză de proporții: Gică Hagi, în discuții avansate pentru a reveni pe bancă!
Surpriză de proporții: Gică Hagi, în discuții avansate pentru a reveni pe bancă!
Gică Hagi (60 de ani) ar putea reveni curând în antrenorat, la doar câteva luni după ce s-a despărțit de Farul Constanța, echipa pe care a condus-o spre titlul de campioană în 2023....
Fotbalistul care îl distruge pe "Rege": "Hagi, ești o scorpie! Stai jos și taci naibii din gură!"
Fotbalistul care îl distruge pe "Rege": "Hagi, ești o scorpie! Stai jos și taci naibii din gură!"
Într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor, fostul atacant al lui Beșiktaș, Pascal Nouma (53 de ani), a rememorat un episod tulburător petrecut în derby-ul cu Galatasaray, din toamna anului...
#leroy sane, #Bayern Munchen, #Galatasaray, #oktoberfest , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Surpriza de proportii: Gica Hagi, in discutii avansate sa revina pe banca!
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Marele Vieri s-a convins de Chivu si a spus-o in direct: "Nu-mi retrag cuvintele!"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. A urcat pe primul loc și atacă FCSB-ul lui Becali: ”Se uită la noi ca la niște sălbatici. De aia nu-l dau afară, poate vine altul”
  2. Cine sunt moldovenii care vor să dea lovitura cu România, pe Arena Națională. Lotul complet
  3. Câți bani a câștigat Jaqueline pentru victoria de la Wuhan: turneul din China oferă premii uriașe
  4. Gigi Becali e sincer: ”Bă, m-am gândit că Mirel Rădoi e hoț!”
  5. Fotbalistul de la Inter pe care Chivu "l-a regenerat". "Mă face să o iau razna!"
  6. Victorie splendidă pentru jucătoarea din România la turneul din China! Urmează meciul cu o mare favorită
  7. Christian Vieri a spus ce crede despre Chivu: „Nimeni în Italia nu joacă aşa!”
  8. Surpriză de proporții: Gică Hagi, în discuții avansate pentru a reveni pe bancă!
  9. Toate calculele înaintea partidei României: scenariul fantezist prin care naționala se califică direct la CM 2026 și miza locului 2 în grupă
  10. Fotbalistul de top care s-a bătut la Oktoberfest: fostul jucător de la Bayern, provocat de un fan nervos