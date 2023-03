O jucătoare din Ucraina a fost lăsată cu ochii în soare la Indian Wells: adversara ei a refuzat să îi strângă mâna VIDEO

Momente tensionate la Indian Wells, în urma confruntării dintre croata Donna Vekic și ucraineana Lesia Tsurenko.

Venită din calificări, Tsurenko a reușit să se impună cu 2-6, 6-2, 6-2 în fața Donnei Vekic. Însă croata a fost nemulțumită de atitudinea adversarei sale pe parcursul partidei, considerând că Tsurenko a întârziat deliberat jocul, sub pretextul unor probleme medicale.

Astfel, la finalul partidei, Donna Vekic s-a dus să își strângă lucrurile și a refuzat să îi strângă mâna adversarei sale.

Vekic și Tsurenko s-au întâlnit recent și la Monterrey, când jucătoarea din Ucraina chiar s-a retras din cauza unor probleme medicale.

Tsurenko va juca în turul al treilea de la Indian Wells cu Aryna Sabalenka, a doua favorită a turneului.

I guess it’s what you get for acting like you are about to retire after every points and slow the game.

Lesia is doing it for years… someone had to show how to behave. https://t.co/GoAs5fwzPr