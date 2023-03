O ucraineancă se ”războiește” cu toată lumea în circuitul WTA. Ce s-a întâmplat la Indian Wells, înaintea meciului cu bielorusa Sabalenka

Ucraineanca Lesia Tsurenko (95 WTA), recunoscută pentru forța cu care a acuzat războiul declanșat în țara sa de Rusia, s-a retras de la Indian Wells cu puțin timp înaintea partidei cu Arina Sabalenka din Belarus (2 WTA).

Tsurenko i-a anunțat pe organizatori că nu mai poate să intre pe teren pentru meciul cu Sabalenka din turul al treilea, invocând motive personale, care ar putea însă avea legătură cu naționalitatea adversarei sale din Belarus.

Statisticienii au remarcat faptul că Tsurenko s-a retras sau a abandonat la 8 din ultimele 15 turnee disputate, un lucru de neînțeles pentru o jucătoare care nu pare să aibă probleme fizice evidente.

This is insane. In her last 15 tournaments, since last May, Tsurenko has retired or given walkover 8 times! 🤨 pic.twitter.com/nS4BgHPp5t