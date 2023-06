Scenariu neașteptat la Roland-Garros pentru lidera mondială Iga Swiatek. Meci încheiat în 30 de minute

Lidera mondială Iga Swiatek s-a calificat luni în sferturile de finală ale turneului de la Roland-Garros, după un scenariu neașteptat.

Astfel, meciul polonezei contra ucrainencei Lesia Tsurenko (66 WTA) s-a încheiat după numai 30 de minute.

La scorul de 5-1 pentru Swiatek, Tsurenko a abandonat întâlnirea din cauza unei probleme medicale.

În sferturi, Swiatek va evolua contra americancei Cori Gauff.

Iga Swiatek advances to the quarter-final after Lesia Tsurenko is forced to retire.

Final score: 5-1.#RolandGarros pic.twitter.com/mDxEm7FEzc