Ucraineanca Tsurenko, retrasă misterios de la Indian Wells, își continuă ”războiul” cu șefii WTA. Ce-a spus despre ruși și belaruși

Sportiva ucraineană Lesia Tsurenko, care a declarat forfait la Indian Wells înainte de meciul cu belarusa Arina Sabalenka, a declarat, luni, că a suferit un „atac de panică”, după o conversaţie cu şeful WTA despre consecinţele războiului din ţara sa.

„Motivul retragerii mele este un atac de panică”, a spus ea pentru site-ului ucrainean „Big Tennis”.

"Oficial, este din motive personale, dar în realitate mi-a fost greu să respir.

Putem vorbi de isterie. Acum câteva zile am avut o conversaţie cu CEO-ul WTA Steve Simon şi am fost absolut şocată de ceea ce am auzit. Mi-a spus că el însuşi este împotriva războiului, dar că, dacă jucătorii ruşi sau belarusi îl susţin, este părerea lor şi că părerea altora nu trebuie să mă deranjeze”, a precizat Ţurenko.

Jucătoarea adaugă că ea şi câteva dintre colegele ei din circuit au cerut o întâlnire cu Consiliul de Adrministraţie al WTA „pentru a întreba cum poate cineva precum Steve Simon să fie un înalt responsabil WTA”.

WTA a răspuns luni într-un comunicat: „Mai presus de toate, recunoaştem emoţia Lesiei şi a tuturor sportivelor noastre ucrainene (...) asistăm la un război oribil, cu consecinţe profunde, care afectează întreaga lume, la fel ca şi circuitul WTA şi membrii săi”.

Ads

„WTA şi-a exprimat în mod constant sprijinul deplin pentru Ucraina şi condamnă ferm acţiunile guvernului rus. Cu toate acestea, un principiu fundamental al WTA rămâne: sportivii trebuie să poată participa la turnee profesionale pe baza meritelor lor şi fără nicio formă de discriminare, fără a fi penalizaţi ca urmare a deciziilor luate de liderii ţărilor lor”, a notat organizaţia.

La mai bine de un an de la atacul rusesc, cu sprijinul Belarusului, tenisul încă se luptă să gestioneze situaţia în turneele sale. Sportivii ruşi şi belarusi concurează sub steag neutru, dar loteria tragerii la sorţi îi aduce faţă în faţă cu ucraineni. La începutul lunii martie, ziarele britanice au susţinut că turneul de la Wimbledon, care a interzis ruşii şi belaruşii anul trecut, intenţionează să revină asupra deciziei şi să permită ca aceştia să poată evolua din nou pe iarba londoneză.

Ads