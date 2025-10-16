Rus expulzat din Letonia pentru că nu vorbea limba țării. Bărbatul se mutase acolo de pe vremea URSS, dar nu s-a obosit să învețe letonă, deși știa care sunt riscurile VIDEO

Rusul expulzat Foto: Captură video/X/@nexta_tv

Letonia a cerut unui număr de 841 de cetățeni ruși să părăsească țara până pe 13 octombrie, după ce aceștia nu au demonstrat că stăpânesc limba letonă și să se supună verificărilor de securitate obligatorii.

Primul expulzat a fost un rus care locuia de 40 de ani în Letonia, dar nu a trecut de examenul privind cunoștințe de bază ale limbii letone, potrivit Nexta și POLITICO.

„Primul a fost expulzat! Un rus în vârstă a fost expulzat din Letonia pentru că nu cunoștea limba. Grigori Ieremenko locuia în Letonia de 40 de ani, dar tot nu a reușit să promoveze examenul de bază de limbă letonă. Drept urmare, bărbatul a fost expulzat”, relatează Nexta.

După invazia Rusiei în Ucraina, pe la începutul anului 2022, Letonia a modificat Legea

Legea imigrației în cursul aceluiași an și a înăsprit-o și mai mult în anul 2024, când a impus reguli mai stricte pentru cetățenii ruși care doresc să rămână în țara Baltică.

Aceste modificări impun cetățenilor ruși să ceară statutul de rezident pe termen lung în UE, să demonstreze cunoștințe de limba letonă la nivelul A2 și să treacă de verificările de securitate și de antecedente până la 30 iunie 2025, ca să rămână legal în țară.

Grigori Ieremenko a numit decizia de expulzare drept „fascism pur” și a adăugat că deportările au scopul de a „expulza vorbitorii de limbă rusă”. Presa rusă l-a făcut deja martir, arătând deja imagini cu el când cerea și primea pașaport rusesc.

Aproximativ 30.000 de ruși au fost afectați de noile reguli. Deși majoritatea au reușit să se conformeze, circa 2.600 au părăsit voluntar Letonia.

De asemenea, 841 de cetățeni ruși nu au depus documentele necesare la timp, iar acum au fost anunțați să părăsească țara până pe 13 octombrie, a spus șefa departamentului de relații publice al Oficiului pentru Cetățenie și Migrație din Letonia (OCMA), Madara Puķe, pentru POLITICO.

Au fost și persoane care nu erau la curent cu aceste reguli.

„Abia când nu mai primesc pensia își dau seama că ceva nu este în regulă”, a spus Maira Roze, șefa OCMA, pentru emisiunea „De facto” a televiziunii letone.

„Atunci sună. De ce nu mi se plătește pensia? Le spunem: Nu aveți permis de ședere. Ei întreabă: Unde este permisul meu de ședere? Noi le spunem: Trebuie să respectați legea”, adaugă ea.

Se pare că nerespectarea persistentă fără justificare ar putea conduce la deportarea forțară de către Garda de Frontieră a Statului.

Au exista și măsuri recente de dublare a securității naționale în Letonia, din cauza tensiunilor crescânde cu Moscova.

Și președintele Letoniei, Edgars Rinkevics a solicitat o construcție mai rapidă a gardurilor de protecție de-a lungul granițelor țării cu Rusia și Belarus.

Când a mers în vizită aproape de Zaborje, Rinkevics a fost informat despre planurile pentru garduri, bariere din beton și obstacole anti-tancuri.

Președintele Letoniei spune că țara sa trebuie să fie pregătită pentru toate scenariile în anii care vin.

Letonia vrea să investească aproximativ 300 de milioane de euro între 2024 și 2028 pentru a întări frontiera de 400 de kilometri.

Rinkevics spune că lucrările la cele mai vulnerabile sectoare avansează conform planului, doar că exproprierea proprietarilor și compensațiile pentru proprietarii de terenuri nu au fost momentan rezolvate.

El mai precizează că securitatea frontierei este o sarcină permanentă ce necesită muncă și atenție continuă din partea soldaților și grănicerilor.

