NATO testează în Letonia cele mai noi tehnologii de apărare, în timp ce serviciile letone dejoacă o operațiune de sabotaj comandată de Rusia

Autor: Veronica Andrei
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 21:28
Exerciții NATO în Letonia/FOTO:X/@hqmndn #NATO Engineers

În Letonia a început cel mai amplu experiment NATO de până acum dedicat testării tehnologiilor de apărare de ultimă generație. Proiectul, intitulat „Digital Backbone Experiment” (DiBaX), se desfășoară între 27 octombrie și 7 noiembrie la baza militară din Ādaži, în apropiere de Riga, și implică, de asemenea, mai multe state aliate care participă de la distanță.

Ministerul leton al Apărării a transmis pentru agenția LETA, citată de Delfi, că exercițiul urmărește integrarea celor mai noi soluții de luptă digitală în scenarii reale, pentru a crește interoperabilitatea și capacitatea de reacție a forțelor NATO.

Drone, inteligență artificială și luptă în rețea

În cadrul experimentului sunt testate drone de diverse tipuri și dimensiuni, unele dintre ele operând inclusiv în apropierea frontierei cu Estonia. Autoritățile au cerut locuitorilor să nu se alarmeze la vederea aparatelor fără pilot și să urmărească anunțurile oficiale din mediul online.

„Anul acesta accentul este pus pe folosirea sistemelor fără pilot în condiții de luptă complexe și pe integrarea inteligenței artificiale în procesul de identificare a țintelor și creștere a conștientizării situaționale”, a precizat Ministerul Apărării.

Ministrul Andris Spruds a subliniat că Letonia găzduiește pentru al patrulea an consecutiv un experiment militar de acest nivel. „Vor fi prezentate cele mai noi soluții tehnologice și se va verifica modul în care acestea pot fi aplicate în operațiuni reale”, a declarat oficialul, adăugând că obiectivul final este consolidarea eficienței și interoperabilității în cadrul Alianței.

Letonia se consolidează astfel ca un laborator tehnologic al NATO, într-un context regional tensionat, în care digitalizarea apărării și automatizarea proceselor militare devin tot mai esențiale.

Serviciile letone au destructurat o rețea pro-rusă care pregătea atacuri asupra infrastructurii militare

Pe fundalul acestui exercițiu de amploare, Serviciul de Securitate al Letoniei (VDD) a anunțat destructurarea unei grupări care ar fi acționat la ordinele serviciilor secrete ruse, pregătind incendierea unor obiective din domeniul apărării.

Potrivit comunicatului oficial, citat de presa locală, instituția a solicitat procurorilor să deschidă un dosar penal împotriva a patru persoane arestate, suspectate că au planificat acțiuni împotriva infrastructurii critice a țării.

Ancheta a început pe 10 iunie 2024 și a stabilit că, la inițiativa serviciilor ruse, a fost format un grup care se ocupa de incendieri și sabotaj. Trei suspecți au fost reținuți în primăvară, iar al patrulea se afla deja în detenție pentru o altă infracțiune.

Serviciul de securitate a adunat probe potrivit cărora, în toamna lui 2023, suspecții ar fi incendiat o clădire aparținând unei companii private implicate în proiecte din industria apărării.

De asemenea, la începutul lui 2024, gruparea ar fi pregătit un atac asupra unei camioane cu numere ucrainene, aflată într-un perimetru de infrastructură critică. Înaintea acțiunii, membrii rețelei au făcut recunoașteri, fotografiind și filmând zona.

VDD a descoperit că suspecții au transmis imagini și informații despre alte posibile ținte către organizatori aflați în Rusia. Autoritățile au intervenit preventiv pentru a împiedica noi atacuri, iar trei dintre cei patru suspecți au fost arestați.

Letonia, în prim-planul confruntării tehnologice și informaționale

Evenimentele din ultimele luni confirmă că Letonia se află în centrul eforturilor NATO de modernizare tehnologică, dar și al operațiunilor hibride desfășurate de Rusia în statele baltice.

În timp ce alianța își testează capacitățile digitale și dronele autonome pe câmpurile de antrenament de la Ādaži, serviciile de securitate luptă pentru a contracara tentativele de sabotaj și spionaj care țintesc infrastructura de apărare a țării.

Un echilibru delicat între progres tehnologic și protecție internă pare să definească, tot mai clar, rolul Letoniei în noua arhitectură de securitate a Europei de Est.

