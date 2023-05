Letonia are un nou președinte: Fostul ministru de Externe și-a recunoscut homosexualitatea în 2014

Veteranul ministru leton de Externe, Edgars Rinkevics, a fost ales miercuri preşedinte al statului baltic de către Parlamentul de la Riga, devenind astfel prima persoană declarat homosexuală care ocupă această funcţie, relatează AFP.

Şef al diplomaţiei letone din 2011, Edgars Rinkevics, în vârstă de 49 de ani, îl va înlocui în funcţie pe Egils Levits, care a decis să nu mai candideze pentru un al doilea mandat.

"Voi face tot ce îmi stă în putinţă pentru a mă asigura că ţara noastră prosperă şi este în siguranţă", a declarat Rinkevics după votul din Parlament.

Edgars Rinkevics şi-a recunoscut homosexualitatea în 2014, devenind prima personalitate politică din ţară care a făcut acest gest.

Preşedintele Letoniei, ţară membră NATO şi UE, are un rol în mare parte ceremonial.

Riga susţine ferm Ucraina în lupta acesteia împotriva agresiunii ruseşti şi este de acord cu aderarea Kievului la UE şi la NATO.

