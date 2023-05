Letonii s-au trezit pentru a merge la muncă luni dimineaţă, 29 mai, dar au aflat că nu mai era nevoie, relatează The Guardian.

Parlamentul s-a reunit la miezul nopţii pentru a declara o zi de sărbătoare, după ce echipa naţională de hochei pe gheaţă a obţinut cel mai bun rezultat la campionatul mondial, medalia de bronz.

Letonia, unde hocheiul este extrem de popular, a găzduit campionatul mondial masculin împreună cu Finlanda, iar victoria cu 4-3 în prelungiri în faţa Statelor Unite a fost primită cu urale şi mare bucurie.

An absolutely spine-tingling scene as Latvians sing their national anthem following their bronze medal win at the IIHF World Championship. pic.twitter.com/VvKYe9Oc2P