Premierul leton Krisjanis Karins s-a pronunţat în favoarea trimiterii de avioane de luptă Ucrainei, transmite duminică dpa.

"Nu văd de ce Occidentul nu ar trimite avioane de luptă. Dacă ucrainenii au nevoie de avioane de vânătoare, ar trebui să le primească. Livrarea de avioane de vânătoare este doar o chestiune de timp", a declarat Karins pentru ediţia online a cotidianului german Der Spiegel.

Toate ţările europene trebuie să-şi întărească industriile de apărare, inclusiv Germania, a insistat el.

"Acum este nevoie de muniţii, dincolo de orice. Industria Germaniei are cele mai bune premise pentru a întări apărarea Europei. Rusia produce 24 de ore din 24, au trecut la economia de război. Noi încă producem ca în timp de pace. Sigur, cu toţii vrem pace. Dar singura cale către pace este ca Ucraina să învingă. Şi, pentru a face acest lucru, are nevoie de arme", a avertizat premierul leton.

Deliveries of combat aircraft to #Ukraine are "only a matter of time," #Latvian Prime Minister Krišjānis Kariņš said in an interview with the #German magazine Der Spiegel.

"If we had them, we would give them too," he added. pic.twitter.com/WyTsZg5IRC