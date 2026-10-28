Leul pierde teren în fața dolarului, dar câștigă în raport cu alte două monede. Cursul BNR aduce o schimbare interesantă

Autor: Andreea Deaconescu
Miercuri, 28 Octombrie 2026, ora 14:02
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Leul pierde teren în fața dolarului, dar câștigă în raport cu alte două monede. Cursul BNR aduce o schimbare interesantă
Dolari FOTO: Pexels

Leul pierde din nou teren în fața dolarului american, iar prețul aurului înregistrează o creștere importantă. Cursul valutar publicat miercuri, 28 octombrie 2026, de Banca Națională a României (BNR) arată evoluții diferite pentru principalele monede internaționale. În timp ce dolarul și euro se apreciază, francul elvețian și lira sterlină înregistrează scăderi ușoare.

Cea mai importantă modificare de pe piața valutară vizează dolarul american, care a depășit pragul de 4,80 lei. Potrivit datelor BNR, moneda americană a ajuns la 4,8088 lei, comparativ cu 4,7977 lei în ședința precedentă. Diferența reprezintă o apreciere de 1,11 bani într-o singură zi.

Euro rămâne aproape de maximul istoric. Cum au evoluat principalele valute

Moneda europeană a fost cotată miercuri la 5,3495 lei, față de 5,3487 lei marți. Deși variația este redusă, euro continuă să se situeze aproape de nivelul record de 5,3527 lei, atins pe 6 octombrie 2026.

În schimb, leul a recuperat ușor teren în raport cu alte două valute importante. Francul elvețian a coborât la 5,7911 lei, de la 5,7921 lei, în timp ce lira sterlină s-a depreciat până la 6,3848 lei, comparativ cu valoarea anterioară de 6,3892 lei.

Prețul aurului crește cu peste 6 lei într-o singură zi

O altă modificare semnificativă anunțată de BNR privește aurul. Gramul a ajuns la 625,4250 lei, după ce în ședința precedentă fusese evaluat la 619,0144 lei.

Astfel, metalul prețios s-a scumpit cu 6,4106 lei pe gram, echivalentul unei creșteri de aproximativ 1,04% într-o singură zi.

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