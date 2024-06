Suferi de această boală? Nu mai consuma leuștean! Este foarte periculos

Leușteanul este folosit de gospodine, în special în prepararea ciorbelor, dar poate fi adăugat și în alte mâncăruri sau chiar în salate. Această plantă aromată, care nu lipsește din nicio casă și pe care o îndrăgim atât de mult, are numeroase beneficii pentru sănătate. Însă, pentru anumite persoane, leușteanul este extrem de periculos.

Leușteanul, benefic pentru sănătate

Leușteanul are numeroase beneficii pentru sănătate. Acesta are proprietăți antioxidante, antiinflamatoare, anti-aterogenetice și chiar anticancerigene și este bogat în quercetină. Planta conține uleiuri aromatice, dar și cantități mari din vitaminele A și C. Mai mult de atât, în frunzele leușteanului se găsește cumarina, care are efecte pozitive în caz de hipertensiune, osteoporoză și astm, scrie realitatea.net.

Leușteanul, pericol pentru persoanele care suferă de această boală

Însă, în ciuda tuturor efectelor benefice pe care le are pentru organism, leușteanul este extrem de periculos pentru persoanele care suferă de afecțiuni renale. Consumate în exces, acesta poate duce la agravarea bolilor renale.

Mai mult, chiar și în cazul persoanelor sănătoase, dacă leușteanul este consumat în cantități mari, poate duce la apariția infecțiilor urinare. De aceea, este recomandat ca pe timpul sarcinii și alăptării să fie consumat cu moderație și rar.