Cu Lewandowski pe teren, Polonia a condus cu 2-0, dar a luat bătaie în Moldova: "Ce dezastru, ce rușine!"

Echipa naţională a Moldovei a învins marţi seara, pe teren propriu, scor 3-2, echipa naţională a Poloniei, într-un meci din cadrul grupei E a calificărilor pentru Euro 2024. Polonezii conduceau cu 2-0 la pauză.

Polonia a început bine la Chişinău, unde Arkadisuz Milik a deschis scorul în minutul 12, din pasa lui Lewandowski. În minutul 34 a marcat şi Lewandowski, iar meciul părea jucat la 0-2.

Ion Nicolaescu, de la Beitar Ierusalim, a redus din diferenţă în minutul 48, pentru ca în minutul 79 acelaşi jucător să reuşească dubla, aducând o nesperată egalare pentru gazde. Lucrurile s-au complicat şi mai tare pentru echipa lui Fernando Santos în minutul 85. Atunci Vladislav Baboglo a înscris golul victoriei pentru Moldova, aducând prima victorie pentru aceasta în grupa E.

Polonezii au fost duri după acest eșec: "Dezastru, jenă, fără cuvinte", e titlul dat de sport.pl.

"A existat și o situație în care am fi putut înscrie pentru a face 3-1. Am pierdut meciul în circumstanțe bizare, inexplicabile. Iau înfrângerea pe umerii mei, pentru că am greșit la primul lor gol. De acolo a început totul, ei au prins curaj. Mi-e greu, dar am încredere că vom trece peste aceste eșec", a spus Piotr Zielinski, de la Napoli.