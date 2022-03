Încă un record pentru Lewandowski în Liga Campionilor

Bayern Munchen a învins-o cu 7-1 pe Salzburg, într-un meci în care Robert Lewandowski a fost principalul marcator al bavarezilor.

Robert Lewandowski a marcat din două penalty-uri, în minutele 12 și 21, și și-a definitivat hat-trick-ul în minutul 23.

Acesta este cel mai rapid hat-trick din istoria competiției.

23 - Robert Lewandowski has completed a hat-trick within 23 minutes against FC RB Salzburg tonight; the earliest treble ever scored by a player in UEFA Champions League history from the start of a match, overtaking Marco Simone for Milan v Rosenborg in 1996 (24 mins). Snappy. pic.twitter.com/aVNNmGdgVV