Scandal in Formula 1. Max Verstappen il ataca pe Lewis Hamilton: Sunt si alti piloti care ar fi putut castiga sapte titluri. Zice ca am masina mai buna? Hai sa facem schimb

"El continua sa spuna ca masina Red Bull este mai rapida decat a lui, asa ca as fi fericit sa facem schimb si vom vedea diferenta. Este doar un pic de vorbarie de ambele parti, ceea ce este bine. Trebuie sa crezi in propriile calitati si eu cred ca sunt cel mai rapid, dar el crede, de asemenea, ca este cel mai rapid. Probabil alti piloti, precum Lando (n.r. - Norris) si Charles (n.r. - Leclerc) gandesc la fel. Cred ca este destul de normal. Sunt atat de multi piloti buni despre care eu cred ca si ei ar fi putut castiga sapte titluri", a spus Verstappen pentru crash.net, citat de marca.com. Hamilton a castigat, totusi, doar sase titluri in era dominatiei Mercedes, al saptelea fiind cucerit la inceputul carierei, cu McLaren Olandezul crede ca norocul joaca un important rol in cariera unui sportiv."Chiar daca nu as castiga un titlu, asta nu-mi va face viata mai mizerabila sau orice altceva. Fac ceea ce imi place si ai nevoie de noroc in viata pentru a fi mult timp la locul potrivit si la momentul potrivit, iar unele epoci sunt mai lungi decat altele. Uneori, exista mai multa concurenta si ai ani in care lupti pentru un titlu cu diferite echipe.Alteori, este o dominatie a unei echipe, dar asta o vezi in fiecare sport. Daca esti intr-o era gresita, nu as spune ca esti f..., dar exista mai putine sanse sa poti ajunge la aceste statistici. Pentru mine, asta nu defineste cel mai mare pilot din istorie", a adaugat Verstappen.Cu trei victorii in sapte etape, Max Verstappen conduce in clasamentul pilotilor, cu 131 de puncte, in timp ce Hamilton, care a castigat tot trei grand prix-uri, este pe locul 2, cu 119 puncte.Cei doi vor avea din nou oazia sa se intreaca pe pista, in acest weekend, la Spielberg, in Austria, unde are loc Marele Premiu al Styriei.