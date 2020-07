Formula 1: Hamilton a castigat Marele Premiu al Stiriei

Hamilton a fost inregistrat la capatul celor 71 de tururi de circuit in 1h 22 min 50 sec 683/100, devansandu-l cu 13,719 secunde pe coechipierul sau de la Mercedes, finlandezul Valtteri Bottas, care ramane insa liderul clasamentului general, dupa ce s-a impus in urma cu o saptamana in prima cursa a sezonului, gazduita de acelasi circuit austriac.Pe pozitia a treia, la 33,698 secunde de invingator, s-a clasat olandezul Max Verstappen, urmat thailandezul Alexandru Albon (la 44 sec), cei doi piloti ai echipei Red Bull.Marea perdanta a cursei de duminica este scuderia Ferrari , ai carei piloti, germanul Sebastian Vettel si monegascul Charles Leclerc, au abandonat dupa ce s-au acrosat in primul tur.Inaintea startului Marelui Premiu al Stiriei, pilotii au luat din nou pozitie impotriva rasismului, majoritatea dintre ei punand un genunchi in pamant pe grila de start, asa cum au procedat si in urma cu o saptamana, inaintea Grand Prix-ului Austriei.Cea de-a treia etapa a Campionatului Mondial de Formula 1 va avea loc peste o saptamana, pe circuitul Hungaroring de langa Budapesta.