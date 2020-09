Hamilton pe prima pozitie a grilei la Marele Premiu al Toscanei. Este al 95-lea pole position din cariera britanicul

Pentru Hamilton este al saptelea pole position din acest sezon si al 95-lea din cariera."Acest circuit este fenomenal. O adevarata provocare. Am muncit mult pentru a-mi imbunatati prestatia aici. In sfarsit am reusit turul de care aveam nevoie", a declarat pilotul britanic.In calificari , pe locul doi s-a clasat Valtteri Bottas (Mercedes), iar pe trei Max Verstappen (Red Bull Racing).Cursa de pe circuitul Mugello va avea loc duminica.