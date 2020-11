Lewis Hamilton va primi titlul de cavaler al Imperiului Britanic

Pentru a figura pe lista persoanelor care vor fi decorate de Anul Nou de Regina Elisabeta a II-a , comisia care face propunerile a trebuit sa stabileasca faptul ca afacerile pilotului britanic sunt legale.Hamilton a fost vizat de o ancheta dupa ce si-a inregistrat avionul personal in Insula Man, un paradis fiscal. Facand acest lucru, el a economisit 3,3 milioane de lire sterline (3,7 milioane de euro) din taxele pe care trebuia sa le plateasca pentru avionul cumparat cu 16,5 milioane de lire sterline (18,5 milioane de euro).Ancheta a stabilit ca "artificiul" financiar facut de sportivul echipei Mercedes este legal.Hamilton, 35 de ani, are o avere estimata la 250 de milioane de lire sterline (280 de milioane de euro) si locuieste in Monaco, un alt loc "prietenos" din punct de vedere al taxelor.Cu trei etape inainte de finalul sezonului, Hamilton si-a asigurat al saptelea trofeu mondial din cariera, egaland recordul detinut de germanul Michael Schumacher Lewis Hamilton a mai fost propus in trecut pentru titlu de cavaler, ceea ce l-a nemultumit pe fostul pilot Jackie Stewart.Triplul campion mondial in Marele Circ, in 1969, 1971 si 1973, a asteptat aproape 30 de ani dupa finalul carierei pentru a deveni cavaler."Ron Dennis (n.r. - fost conducator al McLaren , care l-a ajutat pe Hamilton in cariera) nu a fost facut cavaler si fara el poate nu ar fi existat un Lewis. Stirling Moss a trebuit sa astepte 40 de ani dupa retragere ca sa primeasca acest titlu.Nu cred ca a avut vreun regret in perioada aceea ca nu a fost innobilat. Este frumos ca l-a primit si chiar il merita. Graham Hill nu l-a primit, Jim Clark la fel. Asa ca nu cred ca ar trebui cineva sa se astepte sa fie facut cavaler doar pentru ca este un bun sportiv si a castigat cateva evenimente sportive.Imi place sa cred ca trebuie mai mult decat atat", spunea Sir Jackie Stewart, in 2017, dupa ce Hamilton castiga al patrulea titlu mondial.Pentru a fi facut cavaler, Hamilton trebuie sa fie trecut pe o lista ce ii este inaintata Reginei Elisabeta a II-a spre aprobare de catre premierul Marii Britanii, in urma unor propuneri venite de la persoane fizice, organizatii sau institutii guvernamentale. Aceste onoruri se acorda de doua ori pe an, de ziua reginei si de Anul Nou.