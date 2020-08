Lewis Hamilton ramane la Mercedes, dar nu se grabeste sa semneze contractul

"In orice caz, acum nu este cel mai bun moment pentru a ne aseza la masa discutiilor pentru un nou contract", a declarat el intr-o conferinta de presa dinaintea Marelui Premiu aniversar de 70 de ani a Formulei 1, programat in acest weekend la Silverstone "Cand te gandesti la numarul de oameni care si-au pierdut locurile de munca si sunt in somaj, sa discuti acum despre un contract mare nu-mi pare cel mai urgent lucru de facut in acest moment", a adaugat Hamilton, al carui contract expira la finele anului."Dar eu vreau sa continui cu echipa si nu va fi un mare efort sa ajungem la un consens. Este drept ca in acest moment, eu nu ma simt deloc confortabil pentru asta. Deci, vom mai astepta putin. Sunt sigur ca se va face, deci nu sunt stresat", a subliniat sextuplul campion mondial britanic.Coechipierul sau finlandez Valtteri Bottas si-a prelungit, joi, cu un an angajamentul cu Mercedes.