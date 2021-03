A inceput un nou sezon de Formula 1. Cine a castigat prima etapa din circuit

Plecat din pole position , olandezul Max Verstappen (Red Bull) a terminat pe locul al doilea, dupa o strategie diferita a de cea a invingatorului.El a condus mare parte din cursa si, cu pneuri mai proaspete, l-a depasit pe Hamilton, in turul 53 din 56, dar imediat a fost intrecut de septuplul campion mondial . Olandezul a lasat impresia ca s-a lasat depasit, deoarece cand a trecut de britanic a depasit limitele pistei.Finlandezul Valtteri Bottas (Mercedes) a completat podiumul si a luat punctul bonus pentru turul cel mai rapid.Britanicul Lando Norris ( McLaren -Mercedes) a trecut linia de sosire al patrulea, inaintea mexicanului Sergio Perez (Red Bull), clasat al cincilea, si a lui Charles Leclerc (Monaco - Ferrari ), al saselea.Perez a plecat in cursa de pe linia boxelor, dupa o problema mecanica avuta in turul de incalzire.Pe locurile 7-10 s-a clasat in ordine australianul Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes), spaniolul Carlos Sainz (Ferrari), canadianul Lance Stroll (Aston Martin) si japonezul Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), ultimul fiind debutant in Marele Circ.Urmatoarea etapa, MP al Regiunii Emilia Romagna, va avea loc la 16-18 aprilie, la Imola.CITESTE SI: