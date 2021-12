Lewis Hamilton a devenit cavaler al Mariii Britanii

Pilotul de Formula 1 Lewis Hamilton a devenit miercuri, 15 decembrie, cavaler al Marii Britanii, el fiind înnobilat de Prinţul Charles.

La 36 de ani, el a primit această distincţie ca recunoaştere a carierei sale legendare în Formula 1.

Este primul pilot în activitate care primeşte această distincţie, ceilalţi fiind Jack Brabham, Stirling Moss,Jackie Stewart şi Frank Williams.

