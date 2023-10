Decizie-șoc: piloții de Formula 1 Lewis Hamilton și Charles Leclerc au fost descalificați după cursa din SUA

Oficialii Formulei 1 au luat o decizie drastică după Marele Premiu al SUA, a 18-a etapă a Campionatului Mondial de Formula 1.

Lewis Hamilton (Mercedes), care încheiase cursa pe locul doi, și Charles Leclerc (Ferrari), cel care venise pe locul șase, au fost descalificați.

O echipă tehnică a efectuat o verificare a mașinilor după cursă și s-a constatat o uzură excesivă a anumitor componente.

În aceste condiții, Lando Norris a urcat pe locul doi, iar Carlos Sainz a completat podiumului.

Campionul mondial Max Verstappen a câștigat cursa de la Austin, a 50-a victorie a carierei.

BREAKING: Lewis Hamilton and Charles Leclerc have been disqualified from the 2023 United States Grand Prix for a technical infringement#F1 #USGP pic.twitter.com/HHNlf5urLW