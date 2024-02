Prima reacție a șefului de la Mercedes după plecarea lui Hamilton la Ferrari

Toto Wolff spune că trecerea lui Lewis Hamilton la Ferrari nu a fost o surpriză pentru Mercedes şi insistă că nu îi poartă "ranchiună" septuplului campion mondial pentru că a plecat la un rival.

Joi, Ferrari a anunţat că Hamilton se va alătura echipei pentru sezonul 2025, în ciuda faptului că britanicul semnase cu doar cinci luni înainte o prelungire a contractului cu Mercedes.

Adresându-se presei vineri, în cadrul unui briefing virtual, Wolff, directorul echipei Mercedes, a explicat că natura înţelegerii cu Hamilton, care include o clauză de reziliere după sezonul 2024, i-a lăsat puţine îndoieli că ceea ce se va încheia ca un parteneriat de 12 ani se apropie de final.

"Când am semnat contractul cu Lewis, am optat pentru un termen mai scurt. Aşa că evenimentele nu sunt o surpriză, poate doar momentul", a spus el.

Întrebat ce s-a schimbat de când a fost anunţat contractul final al lui Hamilton cu Mercedes, pe 31 august, Wolff a răspuns "Nu vă pot spune exact. Am fost foarte aliniaţi când am intrat în perioada Crăciunului şi cred că am spus asta în public şi în cadrul echipei. Trebuie să îl întrebaţi pe Lewis de ce s-a răzgândit", a spus Wolf.

"Modul în care mi-a prezentat situaţia este perfect de înţeles, că avea nevoie de o nouă provocare, că era în căutarea unui mediu diferit şi că era poate ultima posibilitate de a face altceva", a precizat oficialul.

Hamilton, care a câştigat şase din cele şapte titluri de pilot la Mercedes, a primit de la Ferrari o ofertă "multianuală" care îl va menţine pe grila de start cel puţin până în 2026, o dată mai îndepărtată în viitor decât au fost dispuşi să se angajeze actualii săi angajatori.

"Suntem băieţi mari", a spus Wolff. "Am ştiut că prin semnarea unui contract pe termen scurt ar putea fi benefic pentru ambele părţi. Nu ne puteam angaja pentru o perioadă lungă de timp, iar el şi-a luat opţiunea de a ieşi. Respectăm în totalitate faptul că se poate răzgândi, există circumstanţe diferite. Şi să treacă la Ferrari poate pentru ultima parte a carierei sale, poate că aruncând un pic zarurile - pot fi de acord. Este clar că momentul a fost surprinzător pentru noi. Dar cred că ceea ce a încercat să facă este poate să ne dea mult timp pentru a decide ce vrem să facem anul viitor, mergând mai departe".

În ceea ce priveşte motivul pentru care Mercedes nu a fost dispusă să se angajeze cu Hamilton, Wolff a declarat că echipa a vrut să îşi păstreze deschise propriile opţiuni în ceea ce priveşte piaţa piloţilor, lăsând să se înţeleagă că este interesată de Lando Norris de la McLaren şi de viitorul coechipier al lui Hamilton la Ferrari, Charles Leclerc, ambii semnând prelungiri de contract săptămâna trecută.

"Când am decis, noi şi Lewis, să mergem pe un contract pe termen foarte scurt, am ştiut de ce o facem", a declarat Wolff. "Şi a fost pentru a-i lăsa opţiuni deschise şi, în acelaşi timp, şi nouă. Există o situaţie interesantă la sfârşitul anului 2024, cu unii piloţi care devin disponibili. Alţii tocmai au semnat în urmă cu câteva săptămâni - aşa că aceştia ar fi fost oportunităţi. Aşa că acel moment, dacă ar fi fost cu şase săptămâni mai devreme, ar fi existat mai multe oportunităţi, dar este asta este".

Wolff, care a dezvoltat o relaţie apropiată cu Hamilton în perioada în care au lucrat împreună, este ferm convins că prietenia va dăinui şi că nu există "nicio ranchiună".

Wolff a dezvăluit că Hamilton l-a anunţat miercuri, la micul dejun, acasă la austriac, despre decizia sa.

"Când mi-a spus prima dată, următorul meu gând a fost pragmatic. Ce înseamnă acest lucru? Când comunicăm acest lucru? Care sunt punctele de presiune? Cum o gestionăm în acest sezon, în continuare? Şi ce vom face în ceea ce priveşte piloţii? Mintea echipei a intrat în acţiune. Acum, după ce am dormit câteva nopţi, mi-am dat seama că asta înseamnă că se încheie călătoria noastră profesională, dar nu înseamnă că se termină şi relaţia noastră personală. Mi-am găsit un prieten, am construit o relaţie în ultimii 10 ani.S-a confruntat cu o situaţie foarte, foarte dificilă, luând o decizie, poate pentru prima dată în 10 ani, fără să poată face un brainstorming cu mine. Prin urmare, voi respecta întotdeauna dificultatea situaţiei cu care s-a confruntat. În viitor, vom discuta dacă acest lucru ar fi putut fi făcut într-un mod diferit sau nu, dar nu îi port ranchiună", a adăugat Wolf.

În timp ce îşi îndreaptă atenţia spre găsirea unui nou coechipier pentru George Russell pentru sezonul 2025, Wolff insistă că nu este "rănit" la nivel personal de plecarea lui Hamilton.

"Nu doare, pentru că trebuie să păstrez calmul şi să decid cum vom gestiona cel mai bine sezonul 2024 şi care sunt deciziile care trebuie luate în continuare. Nu este ca şi cum cineva care îmi place foarte mult dispare, ci doar se schimbă echipa", a spus el.

"Am fost foarte conştienţi la semnarea contractului că s-ar putea întâmpla. Poate că momentul a fost o surpriză, dar am avut multe lebede negre care au înotat în faţa mea, neaşteptate. Şi cred că în F1 este vorba de agilitate, de capacitatea de a îmbrăţişa schimbarea circumstanţelor", a adăugat el.