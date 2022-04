Imagini senzaționale cu Lewis Hamilton sărind cu parașuta la Dubai. "Este un mod grozav de a-ţi limpezi mintea"

Pilotul de Formula 1 Lewis Hamilton a sărit cu paraşuta la Dubai, duminică, el postând în social media un filmuleţ.

“Ieri a fost cea mai bună zi. Un mod ideal de a petrece o zi de duminică. Am făcut sky diving vreo doi ani, dar din cauza pandemiei nu m-am mai putut duce, evident. Am sărit de zece ori, am învăţat ceva nou de fiecare dată. Este un mod grozav de a-ţi limpezi mintea, de a te refocusa pentru săptămâna care urmează”, a scris Hamilton pe Instagram.