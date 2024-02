Scuderia Ferrari a anunțat că Lewis Hamilton se va alătura echipei italiene din 2025, semând un contract pe mai mulți ani.

“Scuderia Ferrari are plăcerea de a anunţa că Lewis Hamilton se va alătura echipei în 2025, cu un contract pe mai mulţi ani”, a precizat Ferrari.

Comunicatul Ferrari vine la scurt timp după ce Mercedes a anunţat că sezonul 2024 este ultimul pentru Hamilton la echipă.

"Echipa Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team şi Lewis Hamilton se vor despărţi la sfârşitul sezonului 2024. Lewis a activat o opţiune de reziliere din contractul anunţat în luna august a anului trecut şi, prin urmare, acest sezon va fi ultimul în care va pilota pentru Silver Arrows", a anunţat Mercedes.

"Am avut parte de 11 ani extraordinari cu această echipă şi sunt foarte mândru de ceea ce am reuşit să realizăm împreună. Mercedes a făcut parte din viaţa mea de când aveam 13 ani. Este un loc în care am crescut, aşa că decizia de a pleca a fost una dintre cele mai grele decizii pe care a trebuit să le iau vreodată. Dar a sosit momentul potrivit pentru mine să fac acest pas şi sunt încântat să accept o nouă provocare. Voi fi veşnic recunoscător pentru sprijinul incredibil al familiei mele Mercedes, în special al lui Toto pentru prietenia şi leadership-ul său şi vreau să terminăm împreună pe un loc înalt. Sunt 100% dedicat să ofer cea mai bună performanţă pe care o pot obţine în acest sezon şi să fac din ultimul meu an cu Silver Arrows unul de neuitat”, a declarat Lewis Hamilton.

Reuters notează că Hamilton este cel mai de succes pilot din acest sport, iar Ferrari este cea mai veche, cea mai strălucitoare şi cea mai de succes echipă şi atât unul cât şi celălalt sunt dornici să pună capăt perioadelor de cumpănă.

Pilotul nu a mai câştigat o cursă din decembrie 2021, iar Ferrari nu a mai câştigat un titlu din 2008.