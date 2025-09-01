Încă o lovitură pentru Lewis Hamilton după accidentul din Olanda

Pilotul britanic Lewis Hamilton va fi penalizat cu cinci locuri pe grila de start a Marelui Premiu de Formula 1 al Italiei, din weekendul viitor, după ce încălcat regulamentul legat de viteză, duminică, la Marele Premiu al Olandei, au anunțat comisarii de cursă, citați de AFP.

Pilotul echipei Ferrari a trecut la o viteză prea ridicată printr-un sector al circuitului înainte de intrarea la boxe, iar apoi nu a încetinit la intrarea la standuri, au precizat comisarii de cursă într-un comunicat.

''Datele au arătat că pilotul a intrat (în sectorul dinaintea standurilor) cu circa 20 km/h mai puțin ca în timpul calificărilor'', au explicat oficialii, apreciind că această reducere a vitezei nu a fost ''semnificativă'' și că pilotul nu a ''frânat'' la intrarea la boxe, cum îl obligă regulamentul F1.

Sancțiunea acestui gen de infracțiune este de zece locuri penalizare pe grila de start a cursei următoare, dar ea a fost redusă la jumătate deoarece multiplul campion mondial ''a încercat să reducă viteza și să frâneze anterior pe circuit''.

Hamilton, care are posibilitatea de a face apel la sancțiune, a fost penalizat și cu două puncte în clasamentul Campionatului Mondial.

În Olanda, Hamilton a abandonat după un accident petrecut în turul 24.

