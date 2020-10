Hamilton a primit o casca purtata de Schumacher dupa ce a egalat recordul germanului. "Sunt onorat. Am un respect imens pentru Michael", a spus britanicul

Casca i-a fost inmanata lui Hamilton de fiul germanului, Mick Schumacher."Sunt onorat, nici nu stiu ce sa spun. Cand cresti urmarind pe cineva si idolatrizandu-l pentru calitatea sa de pilot, dar si ceea ce poate face an de an, cursa de cursa, saptamana de saptamana cu echipa sa.... Doar vazand dominatia sa atat de mult timp nu cred ca cineva, in special eu, si-a imaginat ca m-as apropia de Michael in ceea ce priveste recordurile. Este o onoare incredibila si va dura ceva timp pana cand ma voi obisnui. Mi-am dat seama abia cand am ajuns la boxe, nu cand am trecut linia de sosire. Nu as fi putut reusi fara aceasta echipa incredibila care ma impinge din spate si da totul. Multumesc mult si am un respect imens pentru Michael", a spus Hamilton.Lewis Hamilton ( Mercedes ) a castigat, duminica, pe Nurburgring, Eifel Grand Prix, a 11-a etapa a Campionatului Mondial de Formula 1. Este a saptea victorie din acest sezon pentru Hamilton. El a obtinut a 91-a victorie din cariera in Formula 1, egaland astfel recordul lui Michael Schumacher . Germanul a obtinut 91 de victorii in perioadele 1991-2006 si 2010-2012.