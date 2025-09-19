Motivul pentru care Lewis Hamilton și-a vândut toată colecția de mașini: "Am renunțat la toate, doar una mai mă interesează"

Autor: Alexandru Atanase
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 10:59
1186 citiri
Motivul pentru care Lewis Hamilton și-a vândut toată colecția de mașini: "Am renunțat la toate, doar una mai mă interesează"
Lewis Hamilton FOTO Ferrari

Lewis Hamilton, cel mai de succes pilot de Formula 1, cu șapte titluri mondiale și un record de 105 victorii, a declarat că și-a vândut colecția de mașini și că acum este mai interesat de artă, relatează Reuters.

În vârstă de 40 de ani, pilotul Ferrari a declarat la Marele Premiu al Azerbaidjanului că nu mai deține o colecție de mașini Ferrari, Mercedes și McLaren în ediție limitată, în valoare de multe milioane.

„Nu mai am nicio mașină”, a declarat britanicul. „Am renunțat la toate mașinile mele. În prezent, mă interesează mai mult arta. Dacă ar fi să-mi cumpăr o mașină, ar fi un (Ferrari) F40. Dar asta e o adevărată operă de artă.”

Hamilton a fost fotografiat lângă un F40 pe pista de teste Fiorano a Ferrari, când s-a alăturat echipei italiene, venind de la Mercedes, în ianuarie.

Hamilton, un vegan care s-a exprimat deschis pe tema problemelor de mediu de-a lungul anilor, a declarat în 2019 că a renunțat la o parte din colecția sa și a trecut la modele hibride sau electrice. El își vânduse deja avionul privat.

„Nu mai conduc niciuna dintre mașinile pe care le dețin. Conduc doar EQC-ul meu (Mercedes electric)”, a declarat el în 2020, când încă era la Mercedes.

Bolojan cere închiderea companiilor de stat cu datorii uriașe: „Trebuie executate de ANAF pentru că sunt o gaură neagră”
Bolojan cere închiderea companiilor de stat cu datorii uriașe: „Trebuie executate de ANAF pentru că sunt o gaură neagră”
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi, 18 septembrie, că toate companiile de stat care pot fi redresate trebuie să continue activitatea, dar cele care sunt în pierdere cronică de mai mulți...
Bolojan, despre reformele din educație: „10.000 de oameni nu trebuiau să predea decât 2-4 ore. Nu mai puteam să ducem aceste cheltuieli”
Bolojan, despre reformele din educație: „10.000 de oameni nu trebuiau să predea decât 2-4 ore. Nu mai puteam să ducem aceste cheltuieli”
Premierul Ilie Bolojan susţine că impactul bugetar al măsurilor luate în domeniul educaţiei este de patru-cinci miliarde de lei pe an, el invocând faptul că se ajunsese ca anul trecut peste...
#Lewis Hamilton, #ferrari, #colectie masini, #formula 1 , #stiri Formula 1
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Americanii: "Simona Halep se confrunta cu dificultati"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
VIDEO Gafa in Champions League! Ce s-a auzit de la boxe in tot stadionul: "S-au incurcat"

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Surorile lui Maradona, acuzate de fraudă. Sunt bani mulți la mijloc
  2. Motivul pentru care Lewis Hamilton și-a vândut toată colecția de mașini: "Am renunțat la toate, doar una mai mă interesează"
  3. Cristi Chivu, dialog aprins cu o jurnalistă. Ce-a spus românul despre soția Adelina
  4. Anghel Iordănescu, după moartea fostului antrenor al naționalei: ”Aoleu! M-ați șocat cu vestea asta groaznică”
  5. Gafă stânjenitoare pentru una dintre cele mai frumoase prezentatoare. Cum l-a numit pe eroul lui Liverpool
  6. E o adevărată "bestie"! Performanță fabuloasă stabilită de Erling Haaland
  7. România - Ungaria, dublă de foc pentru calificarea la Euro 2026. Cum s-a terminat primul meci
  8. Sorana Cîrstea a câștigat aproape un milion de dolari în 2025. Averea fabuloasă pe care a strâns-o
  9. Ronaldinho și alte nume mari vin la Iași pentru un show spectaculos: "A semnat contractul în două minute"
  10. S-a scris istorie în Liga Campionilor! Performanță uluitoare în prima etapă