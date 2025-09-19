Motivul pentru care Lewis Hamilton și-a vândut toată colecția de mașini: "Am renunțat la toate, doar una mai mă interesează"

Lewis Hamilton, cel mai de succes pilot de Formula 1, cu șapte titluri mondiale și un record de 105 victorii, a declarat că și-a vândut colecția de mașini și că acum este mai interesat de artă, relatează Reuters.

În vârstă de 40 de ani, pilotul Ferrari a declarat la Marele Premiu al Azerbaidjanului că nu mai deține o colecție de mașini Ferrari, Mercedes și McLaren în ediție limitată, în valoare de multe milioane.

„Nu mai am nicio mașină”, a declarat britanicul. „Am renunțat la toate mașinile mele. În prezent, mă interesează mai mult arta. Dacă ar fi să-mi cumpăr o mașină, ar fi un (Ferrari) F40. Dar asta e o adevărată operă de artă.”

Hamilton a fost fotografiat lângă un F40 pe pista de teste Fiorano a Ferrari, când s-a alăturat echipei italiene, venind de la Mercedes, în ianuarie.

Hamilton, un vegan care s-a exprimat deschis pe tema problemelor de mediu de-a lungul anilor, a declarat în 2019 că a renunțat la o parte din colecția sa și a trecut la modele hibride sau electrice. El își vânduse deja avionul privat.

„Nu mai conduc niciuna dintre mașinile pe care le dețin. Conduc doar EQC-ul meu (Mercedes electric)”, a declarat el în 2020, când încă era la Mercedes.

