Lewis Hamilton denunta tacerea Formulei 1, ''dominata de albi'', in cazul mortii lui George Floyd

"Unii dintre voi figureaza printre cele mai mari vedete si totusi ramaneti tacuti in fata nedreptatii", a scris pilotul echipei Mercedes pe Instagram in noaptea de duminica spre luni, dupa decesul, pe 25 mai, al barbatului de culoare in varsta de 46 de ani in cursul unei actiuni a politiei din Minneapolis (Minnesota), care a fost condamnata de numerosi sportvi, intre care Michael Jordan, Lebron James si Serena Williams."Nimeni nu misca un deget in industria mea, care este un sport dominat de albi. Eu sunt una dintre putinele persoane de culoare si raman singur", a adaugat pilotul britanic in varsta de 35 de ani."Credeam ca veti vedea acum de ce se intampla asta si veti reactiona, dar nu sunteti alaturi de noi", a mai spus Hamilton.Campionul mondial en titre a declarat, totusi, ca nu sustine decat manifestantii pacifisti, dar a adaugat ca "nu poate exista pace, atat timp cat asa zisii nostri conducatori nu fac nicio schimbare, nu doar in America, ci si in Regatul Unit, in Spania, in Italia si oriunde"."Maniera in care minoritatile sunt tratate trebuie sa se schimbe. Noi nu ne nastem cu inima plina de rasism si ura", a mai spus campionul britanic.Peste tot in lume, sportivii au reactionat la moartea lui George Floyd. In acest weekend, trei jucatori de culoare din Bundesliga au adus un omagiu celui decedat pe terenurile de fotbal.