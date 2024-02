Câteva zeci de persoane din comunitatea LGBT s-au strâns în faţa sediului PSD. Ce i-au adus premierului Marcel Ciolacu

Câteva zeci de persoane s-au adunat duminică, 4 februarie, în faţa sediului PSD din Capitală, pentru a îi transmite premierului Marcel Ciolacu că România este pregătită pentru legalizarea parteneriatelor civile.

Evenimentul a fost organizat de către Asociaţia MozaiQ, în contextul în care şeful Executivului a declarat, miercuri, pentru a doua oară că ţara noastră nu este pregătită pentru legalizarea parteneriatului civil.

Directorul executiv al MozaiQ a anunţat că i-a adus prim-ministrului un barometru realizat de Asociaţie care arată că peste 60% dintre români spun că viaţa lor nu s-ar schimba, dacă se legalizează parteneriatele civile, un steguleţ al comunităţii pe care să îl pună în birou şi o cană cu mesajul „Legea gravitaţiei înainte!” şi „Legea gravitaţiei, după legalizarea parteneriatelor civile!”, ceea ce transmite faptul că nu se schimbă absolul nimic dacă este legalizat parteneriatul civil în România.

El i-a mai adus lui Ciolacu nişte cărţi poştale cu datele din barometru pentru a le trmite la Bruxelles, cât şi o şacosă cu mesajul „Cu iubirea-n sac” pe care să o folosească atunci când merge la cumpărături.

Participanţii la eveniment au avut steagul comunităţii LGBT+ şi un banner pe care scrie mesajul „Iubim la fel”.

Asociaţia MozaiQ a lansat, pe 26 ianuarie, „Indexul Egalităţii” - Revendicările Politice ale Comunităţii LGBT+ din România, într-o listă de 52 de puncte.

„Am venit astăzi la PSD ca să îi transmitem un mesaj domnului Ciolacu că România este pregătită. Am adus aici „Indexul egalităţii” cu cele 52 de puncte pe care noi le cerem de la clasa politică. Sunt chestiuni ce ţin de familie, de recunoaşterea egalităţii de gen, de acces la servicii publice, sănătate, educaţie şi toate acestea sunt agenda comunităţii LGBT+, mai ales în acest an atât de complicat. Pe lângă acest Index pe care i-l dăm domnului Ciolacu, am venit să îi dăm şi o cană. Avem o cană pe care noi am făcut-o care, într-o parte spune «Legea gravitaţiei înainte!» şi «Legea gravitaţiei, după legalizarea parteneriatelor civile!». Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu se schimbă absolut nimic, nici legile fizicii, nici situaţia românilor, după legalizarea parteneriatelor civile, un deziderat care ar trebui să îl pună pe domnului Ciolacu alături de partenerii lui de la socialiştii europeni”, a declarat Vlad Viski director executiv MozaiQ, duminică în faţa sediului PSD.

El a adăugat că i-a adus premierului şi barometrul de opinie al MozaiQ care arată că peste 60% dintre români spun că viaţa lor nu s-ar schimba, dacă se legalizează parteneriatele civile.

„I-am mai adus domnului Ciolacu şi un barometru de opinie pe care noi l-am scos, în care românii îşi spun părerea cu privire la parteneriatul civil şi alte subiecte. Mai bine de 60% dintre români spun că viaţa lor nu s-ar schimba, dacă se legalizează parteneriatele civile. 52% dintre românii din marile oraşe susţin legalizarea parteneriatelor civile şi 59% dintre românii din Bucureşti susţin legalizarea parteneriatelor civile. Deci aducem şi dovezi, nu doar vorbe goale”, a completat Viski.

Acesta i-a mai adus şefului Executivului un steguleţ al comunităţii LGBT ca să îl pună în biroul lui, în contextul în care Ciolacu a precizat că are prieteni din comunitate.

„Domnul Ciolacu a spus că are prieteni din comunitatea LGBT. Şi e foarte frumos ca atunci când prietenii lui din comunitatea LGBT vin să îl viziteze acasă, să vadă acolo pe birou şi un steguleţ LGBT ca să se simtă siguri în biroul domnului Ciolacu. În final, avem cifrele şi pe nişte cărţi poştale pe care domnul Ciolacu le poate trimite la Bruxelles, poate să pună un timbru şi să le trimită la Bruxelles, la Timmermans şi la toţi prietenii lui din socialiştii europeni. Şi cu punguţa aceasta «Cu iubirea-n sac» să poată să iasă la cumpărături”, a mai precizat directorul executiv al MozaiQ.

Pe 23 noiembrie, premierul Marcel Ciolacu a declarat, întrebat despre faptul că România trebuie să prezinte, până pe 25 martie, propunerile de măsuri în urma deciziei CEDO referitoare la recunoaşterea şi protecţia legală a cuplurillor formate din persoane de acelaşi sex, că societatea românească nu este pregătită pentru acest lucru.

Şeful Guvernului a mai spus că nu este „un om obtuz” şi are prieteni care „au relaţii cu un alt bărbat”, însă vorbeşte din punctul de vedere al unui prim-ministru. Liderul PSD a adăugat că nu ar fi nici prima, nici ultima oară când CEDO condamnă România.

Liderul social-democraţilor a mai precizat că nu este „un om obtuz” şi nu are nicio reţinere, având prieteni care au relaţii cu un alt bărbat, însă el vorbeşte din perspectiva unui premier.

„Nu sunt un om obtuz. Eu nu am nicio reţinere. Am prieteni care au relaţii cu un alt bărbat. Nu am nicio problemă. Dar eu vorbesc acum din punct de vedere de prim-ministru”, a completat Ciolacu.

Chestionat dacă înseamnă că Guvernul României încalcă hotărârea CEDO, Marcel Ciolacu a replicat: „Repet, nu este nici prima, nici ultima”.