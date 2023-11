Curtea Supremă a Rusiei a scos în afara legii mișcarea LGBT calificând-o drept ”extremistă”

Curtea Supremă a Rusiei a hotărât joi, 30 noiembrie, că activiştii LGBT trebuie să fie desemnaţi drept extremişti, într-o decizie de care reprezentanţii homosexualilor şi transsexualilor se tem că va duce la arestări şi urmăriri penale, relatează Reuters.

Instanţa a anunţat că a aprobat o cerere a Ministerului Justiţiei de a recunoaşte drept extremistă ceea ce a numit "mişcarea socială internaţională LGBT" şi de a-i interzice activităţile.

Măsura face parte dintr-o serie de restricţii tot mai mari în Rusia privind exprimarea orientării sexuale şi a identităţii de gen, inclusiv prin legi care interzic promovarea relaţiilor sexuale "netradiţionale" şi care interzic schimbarea legală sau medicală a sexului.

⚡️ #Russia's Supreme Court recognized the "international LGBT public movement" as an extremist organization pic.twitter.com/4RgPrOv9fi