AUR, prima reacție după propunerea UE ca în statele membre să fie recunoscut copiilor dreptul de a-și alege singuri genul

UE propune statelor membre o strategie controversată, din sfera „LGBT”, potrivit căreia copiii ar trebui lăsați singuri să-și hotărască „genul” - VEZI AICI. Prima reacție politică pe marginea acestui subiect vine din partea opoziției parlamentare, mai exact din partea partidului AUR.

Deputata Gianina Șerban acuză Bruxellesul că „vrea să transforme școala într-un laborator ideologic”. Totodată, ea a menționat: „Copiii României nu sunt cobaii experimentelor woke!”.

Potrivit unui comunicat de presă, partidul AUR condamnă cu fermitate propunerea Comisiei Europene privind strategia „Egalității LGBTIQ+ 2026-2030”, care ar încuraja copiii să își aleagă genul la școală, indiferent de vârstă. „Această tentativă de impunere a ideologiei de gen reprezintă o agresiune fără precedent la adresa familiei, a valorilor creștine și a echilibrului psihologic și fizic al copiilor români”, a transmis formațiunea de opoziție.

AUR a explicat controversatul proiect, respectiv „strategie”: „Noua strategie a Comisiei Europene propune eliminarea oricărei limite de vârstă pentru autoidentificarea de gen și interzicerea oricărei terapii de consiliere care ar putea ajuta un copil să înțeleagă cine este cu adevărat. Cu alte cuvinte, un copil ar fi încurajat să 'aleagă' să devină băiat sau fată după bunul plac, fără evaluare psihologică și fără să înțeleagă firescul biologic.

Aceasta nu mai este o politică de incluziune, este o formă de inginerie socială impusă de la Bruxelles, menită să distrugă rădăcinile morale, familia naturală și ordinea biologică firească a lumii”.

Totodată, AUR, care a votat de mai multe ori demiterea Ursulei von der Leyen, în cadrul unor moțiuni de cenzură, lansează noi critici la adresa Comisiei.

„AUR denunță ipocrizia Bruxelles-ului, care vorbește despre valori europene, dar calcă în picioare valorile fundamentale ale vieții, familiei și credinței. În loc să protejeze inocența copilăriei, Comisia Europeană legitimează confuzia, tulburarea și suferința, iar părinții sunt reduși la tăcere, privați de dreptul de a-și putea apăra propriii copii.

În numele ideologiei woke Bruxelles-ul vrea să elimine diferențele naturale dintre bărbat și femeie, să șteargă reperele morale și să rupă legătura sacră dintre copil, familie și Dumnezeu. Este un atac direct la rădăcina civilizației europene, la credința creștină care a clădit această Europă”, a transmis AUR.

„AUR va lupta cu toată puterea împotriva acestor încercări de dezumanizare. Educația copiilor români trebuie să rămână în mâinile familiei, nu în mâinile birocraților globaliști de la Bruxelles”, a menționat Gianina Șerban, deputat AUR.

Diferența dintre gen și sex

În ultimii ani au apărut legi, explicații oficiale prin intermediul cărora se face distincția dintre gen și sex. În unele state, pe cărțile de identitate apare cuvântul „gen” în loc de „sex”, aspect care a generat polemici și în țara noastră.

Potrivit Legii nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, definițiile celor două concepte sunt prezentate punctual.

Astfel, în cazul cuvântului „sex": „Prin sex desemnăm ansamblul trăsăturilor biologice și fiziologice prin care se definesc femeile și bărbații".

În ceea ce privește cuvântul „gen": „Prin gen desemnăm ansamblul format din rolurile, comportamentele, trăsăturile și activitățile pe care societatea le consideră potrivite pentru femei și, respectiv, pentru bărbați".

Pe scurt, sexul e cel confirmat la naștere, genul se referă la percepția asupra sinelui. Unele persoane care suferă de disforie de gen ajung la un moment dat să-și facă schimbare de sex.

