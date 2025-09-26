Slovacia și-a modificat constituția. A adoptat o lege care recunoaște doar două sexe și restricționează adopția

Autor: Adrian Zia
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 23:35
Slovacia și-a modificat constituția. A adoptat o lege care recunoaște doar două sexe și restricționează adopția
Slovacia și-a modificat constituția. A adoptat o lege care recunoaște doar două sexe FOTO X/@MarioBojic

Slovacia și-a modificat constituția, consacrând în lege recunoașterea a doar două sexe - masculin și feminin. Modificarea legală, care a fost adoptată printr-un vot categoric în parlament, restricționează, de asemenea, adopția la cuplurile heterosexuale căsătorite și interzice sarcinile pe bază de mamă surogat, relatează BBC.

Amendamentul constituțional a fost definit ca consacrând „suveranitatea în chestiuni culturale și etice”.

Criticii, inclusiv Amnesty International, au avertizat că schimbarea va îngreuna viața persoanelor LGBT, spunând că apropie sistemul juridic al țării de guvernul iliberal al Ungariei sau de Rusia lui Putin.

Sprijinul Parlamentului pentru amendament a fost o surpriză pentru observatori, chiar și prim-ministrul recunoscând joi, 25 septembrie, că este posibil ca acesta să nu fie adoptat.

Guvernul lui Fico – o coaliție de partide populiste, de stânga și naționaliste – avea nevoie de cel puțin 90 de voturi în Consiliul Național Slovac, format din 150 de locuri, pentru a schimba constituția, dar, realist vorbind, controlează doar 78 de locuri.

Cu toate acestea, în cele din urmă, 12 parlamentari ai opoziției au votat cu guvernul. Creștin-democrații, opoziția conservatoare, erau așteptați de mult timp să își ofere sprijinul, dar mai mulți membri ai mișcării slovace a fostului prim-ministru Igor Matovič și-au adăugat voturile în ultimul moment, înclinând balanța.

Matovič i-a descris ca trădători.

Guvernul populist-naționalist a susținut că amendamentul era necesar pentru a proteja ceea ce a descris ca fiind „valori tradiționale”.

Prim-ministrul Robert Fico a lăudat votul și a spus că partidul său va bea un pahar de băutură pentru a sărbători succesul. „Acesta nu este un baraj mic sau doar un baraj obișnuit - acesta este un baraj mare împotriva progresismului”, a declarat el.

Anterior, el susținuse că ceea ce el a numit ideologie liberală „se răspândește ca un cancer”.

Experții juridici slovaci spun că un amendament constituțional care consacră supremația constituției slovace asupra dreptului UE este o provocare directă la adresa Uniunii Europene și va duce la bătălii legale și potențiale sancțiuni.

Unii au spus că mișcarea a fost doar o stratagemă a lui Fico pentru a distrage atenția de la scăderea ratingurilor din sondaje și de la politicile nepopulare.

„Constituția slovacă a căzut victimă planului lui Robert Fico de a demonta opoziția și de a abate atenția de la problemele reale ale societății, precum și de la măsurile de austeritate pe care a trebuit să le adopte”, a declarat pentru BBC Beata Balagova, redactor-șef al cotidianului slovac SME.

„Lui Fico nu-i pasă cu adevărat de problemele de gen, de interzicerea maternității surogat sau chiar de adopțiile de către persoanele LGBTQ”, a adăugat ea.

Majoritatea parlamentarilor opoziției au evitat participarea la parlament, iar Slovacia Progresistă, care conduce sondajele, a declarat că trădarea a marcat sfârșitul oricărei potențiale cooperări cu Matovič și partidul său.

Președintele Peter Pellegrini a declarat că va semna amendamentul.

„Într-o perioadă de diviziune enormă în cadrul societății slovace, o majoritate constituțională este un semnal important că există un acord asupra unei anumite probleme în întregul spectru politic și acesta trebuie respectat”, a declarat el după vot.

Partidul Smer-Social Democrația condus de Robert Fico s-a îndepărtat atât de mult de valorile progresiste susținute de curentul principal de centru-stânga din Europa, încât rapoartele arată că va fi exclus oficial din Partidul Socialiștilor Europeni (PSE) la o conferință de luna viitoare.

Smer a fost suspendat în 2023 după ce a format o coaliție cu Partidul Național Slovac de extremă dreapta.

De atunci, Fico i-a înfuriat pe aliații europeni întâlnindu-se cu Vladimir Putin, președintele Rusiei, de patru ori în mai puțin de 12 luni.

Smer nu a comentat aceste rapoarte.

