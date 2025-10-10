Își vor putea alege copiii singuri genul conform noii strategii a UE? Răspunsul unei asociații în domeniu la informațiile care circulă online

Asociația ACCEPT atrage atenția asupra unei știri false care a început să circule în mediul online în contextul adoptării de către Comisia Europeană a noii strategii pentru egalitatea persoanelor LGBTQI+.

„Asistăm din nou la o campanie de dezinformare care transformă drepturile omului și persoanele din comunitatea trans într-o sperietoare publică”, transmite Victor Ciobotaru, directorul asociației.

Potrivit asociației, știrea falsă susține că copiii își vor putea „alege singuri genul”, ceea ce „reprezintă o minciună care nu face decât să alarmeze populația și să agraveze climatul de dezinformare care poluează spațiul public împotriva unei minorități deja marginalizate în România”.

ACCEPT subliniază că, în acest proces, „rolul părintelui sau al reprezentantului legal este unul esențial”, „iar Comisia Europeană nu își propune să schimbe acest fapt”.

„În niciun stat european care permite minorilor parcurgerea procedurii de recunoaștere legală a genului, acest lucru nu e posibil decât cu acordul părinților, în urma unei proceduri îndelungate, supravegheate de instanță sau de autorități administrative competente”, transmite asociația ACCEPT.

Comisia Europeană a propus, în strategia privind „egalitatea LGBTIQ+”, valabilă în perioada 2026 – 2030, ca toate persoanele, inclusiv copiii, să poată alege genul cu care se identifică, indiferent de vârstă.

„Comisia va facilita schimbul de bune practici între statele membre pentru a sprijini dezvoltarea unor proceduri de recunoaștere legală a genului bazate pe autodeterminare, fără restricții de vârstă”, scrie în strategia Comisiei. Acest fragment a stârnit critici și acuzații că părinții sau profesioniștii nu vor mai avea nicio posibilitate de a verifica dacă un copil dorește cu adevărat să înceapă proceduri ireversibile de schimbare a sexului, scrie și ziarul conservator britanic The Telegraph.

