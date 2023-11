Lucruri necurate în cel mai apreciat reality-show din România: "Ești ca un cobai pe o rotiță și dansezi cum vor ei"

Lia Bugnar (54 de ani) a făcut echipă cu actrița Maria Buză în cel de-al treilea sezon de la „Asia Express”(2020), iar acum vorbește despre aspecte care nu sunt la locul lor în concurs.

„De la a treia ediție eu nu m-am mai uitat. N-am mai putut. Ei te bagă așa într-un șablon.

Ba că ești mai în vârstă, au nevoie de antipatici și de simpatici. Eu nu am știut că e așa că nu mă duceam. Eu nu distribui niciodată un actor într-un spectacol de-al meu într-un rol pe care nu și-l dorește. Nu vrea el, îl iau pe altul.

Problema cu astfel de emisiuni și, în special cu asta, e că te îmbrâncea într-un rol pe care tu nu-l voiai, în care realmente nu erai tu”, a dezvăluit scenarista, în podcastul “E vremea mea”, citat de click.ro.

Actrița acuză și faptul că producătorii difuzează cu precădere imagini scandaloase, care îi pun pe concurenți în posturi cu totul nefavorabile, doar pentru a atrage cifre mai mari de audiență. Prin contract, aceștia sunt filmați timp 16 ore non-stop și nu au dreptul să comenteze sau să cenzureze în vreun fel apariția lor în show.

„ Aveau posibilitatea să facă asta pentru că ne filmau 16 ore pe zi. În alea 16 ore tu-mi găsești vreo 600 de mutre nefericite, mai ales când stai atâta în soare și le pui unde vrei tu.

Te fac de n-ai aer! Noi am tot stat să ne gândim, am tras de timp, am semnat contractul intr-o lună, am stat foarte mult ca să încercăm să ne luam niște măsuri. Nu poți să-ți iei nici o măsură!

Te-ai dus acolo, ești ca un cobai pe o rotiță și dansezi cum vor ei, indiferent ce faci tu acolo bine sau rău. Filmul se face la final, acasă!”, a mai spus revoltată scenarista, conform sursei citate.