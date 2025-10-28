Bolojan, amenințat direct de Lia Olguța Vasilescu. "Probabil vom iniția o moțiune de cenzură sau poate își dă demisia"

Olguța Vasilescu, vicepreședinta PSD, a declarat marți, 28 octombrie, că social-democrații ar putea iniția o moțiune de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan, în cazul în care reforma pensiilor magistraților nu va trece de CCR, iar România va pierde fonduri UE pentru că ratează jalonul din PNRR.

Amenințarea primarului Craiovei a venit imediat după ședința tensionată de la Palatul Victoria, în care premierul a respins propunerea lui Grindeanu de a trece legea prin Parlament, scrie gandul.ro.

„PSD nu mai stă la guvernare în orice condiții”, a spus Olguța Vasilescu. „Probabil vom iniția o moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan. Poate nu ajungem acolo, poate își dă demisia, poate că trece legea în forma pe care o dorește dumnealui, poate trece legea la Curtea Constituțională”, a mai spus liderul PSD.

Ads

Ea a subliniat faptul că PSD nu dorește să părăsească alianța de la Guvernare, dar ar vrea să continue cu un alt premier.

„Nu plecăm din Coaliție. Nu se pune problema să se rupă Coaliția. Dacă va rezista Guvernul, este o altă discuție. Guvernul Bolojan poate să fie un alt guvern. Oricum, peste un an jumate va fi altul, pentru că atunci, conform protocolului, PSD va trebui să aibă primul ministru.

În niciun caz nu este spectrul ăsta al opoziției. Am intrat la guvernare, a fost atunci o discuție, haideți totuși să fim responsabili. Că așa e PSD-ul de fiecare dată, responsabil. El are pe umeri responsabilitatea acestei țări. Haideți să intrăm la guvernare, OK. Dar dacă nu merge, nu vă place de noi, hai să fim și iresponsabili, să vedem cum e”, a punctat vicepreședinta PSD.

Ea l-a acuzat, de asemenea, pe premier că „blochează tot”. „Pachetul de administrație publică locală, la ora actuală, este blocat. Este blocat pentru că trebuie să treacă și măsurile de reformă economică și măsurile de reformă a administrației centrale. Adică sunt condiții peste care noi nu trecem”.

Ads

Eșec la negocierile din coaliție

Propunerea PSD de formare a unui grup de lucru pentru pensiile magistraților nu a fost acceptată în coaliție, au precizat surse politice pentru News.ro.

Premierul Ilie Bolojan vrea să inițieze discuții de la Guvern în vederea asumării unui nou proiect, ceea ce ar duce la depășirea termenului de 28 noiembrie, dat de Comisia Europeană pentru adoptarea legii. Această întârziere riscă să ducă la pierderea fondurilor europene, potrivit social-democraților.

Premierul Ilie Bolojan a refuzat în ședința coaliției propunerea PSD de formare a unui grup de lucru pentru inițierea unui proiect de lege privind pensiile magistraților, în dialog cu reprezentanții din sistemul de justiție, au precizat sursele.

Astfel, premierul vrea să inițieze discuții la Guvern în vederea asumării unui nou proiect, dar există riscul ca România să nu mai poată să se încadreze în termenul limită dat de jalonul din PNRR, care este 28 noiembrie.

Potrivit surselor, comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, ar fi transmis că în niciun caz Comisia Europeană nu acceptă o prelungire a termenului pentru jalonul privind pensiile magistraților.

Ads