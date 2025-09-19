Lia Olguța Vasilescu susține că nu va fi criză în coaliție dacă Bolojan demisionează: ”Guvernul rămâne același, premierul se schimbă în 3-5 zile”

Autor: Maria Popa
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 15:39
Premierul Ilie Bolojan Foto: Hepta

Vicepreședinta PSD Lia Olguța Vasilescu a declarat că, în cazul în care Ilie Bolojan vrea să demisioneze, Coaliția poate pune un nou premier în 3-5 zile.

Vasilescu a subliniat că PSD nu acceptă varianta concedierii a 10% din funcționarii primăriilor și a insistat pentru libertatea aleșilor locali de a decide să reducă din cheltuieli fără a face concedieri.

Premierul nu este de acord cu varianta asta, pentru că nu ar aduce economii pe termen lung.

„Nu e în regulă ce face domnul Bolojan. Mai multă flexibilitate, este într-o coaliție în care trebuie să înțeleagă că partidul care are aproape jumătate din numărul de parlamentari din coaliție este PSD”, a declarat Lia Olguța Vasilescu la digi24.ro.

„Trebuie să fim cu picioarele înfipte în pământ”

Ea a mai spus că „domnul Bolojan ne-a anunțat că, dacă nu se face așa cum vrea dumnealui, își dă demisia. N-o să facă, așa cum a spus cel puțin până acum, că putem să ajungem la o înțelegere și modificările noastre pe acest pachet de lege să fie acceptate, să se ajungă la același rezultat, dar pe cu totul alte căi, prin cu totul alte modalități.

Noi, politicienii, trebuie să fim cu picioarele înfipte în pământ. Nu trebuie să avem rolul ăsta mesianic, nu se poate fără noi, numai noi le știm pe toate. Nu, politica este arta compromisului. Și până la urmă, ce ne interesează? Să iasă ceva bun din toată povestea asta, atât cât se poate. Păi și de ce nu facem treaba asta.”

Lia Olguța Vasilescu a afirmat că „nu-l invită nimeni” pe premierul Bolojan să demisioneze, pentru că el a spus că pleacă.

„Noi nu o să ne opunem. E o altă discuție”, adaugă Vasilescu.

Fiind întrebată dacă este cineva în Coaliție care ar putea să preia rolul de premier, Vasilescu a declarat că „noi nu vrem să aruncăm România în criză. Noi nu vrem să plece Ilie Bolojan, vrem doar să găsim mai multă flexibilitate pe niște lucruri care sunt de bun simț, până la urmă, și pe care ne dorim să le facem bine.

Dacă, totuși, domnul Ilie Bolojan va alege să-și dea demisia, nu va fi nicio criză în coaliție, pentru că este un protocol semnat. Un an și jumătate este PNL cel care desemnează primul-ministru. Deci PNL va fi invitat ca să-și desemneze imediat un prim-ministru care să își asume responsabilitatea guvernării. Deci, nu văd nicio criză politică.”

„Guvernul se face imediat”

Olguța Vasilescu a mai spus că „guvernul se poate face imediat. De fapt, guvernul rămâne același, doar prim-ministrul se schimbă. Procedurile pot să dureze 3 zile, 5 zile.”

„Noi nu am vrut în niciun caz să schimbăm primul ministru - sau nu ne propunem chestiunea asta. Noi ne propunem totuși să se țină cont într-o coaliție și de părerea noastră, și de competența noastră, dacă vreți. Iar ceea ce am spus acum să știți că sunt păreri inclusiv ale unor primari PNL de mari municipii, persoane foarte importante în partid, care înțeleg perfect ceea ce cerem noi, care înțeleg perfect că-i apărăm și pe ei, dar care probabil nu au curajul să spună acest lucru, în propriul partid”, a adăugat vicepreședinta PSD Lia Olguța Vasilescu pentru sursa citată.

