"Nu vreţi să ştiţi ce crize au fost". Lia Olguţa Vasilescu, despre intrarea Ordonanţei 52 în Guvern. "S-a oprit şedinţa"

Lia Olguţa Vasilescu, primarul Craiovei, a declarat joi, 30 octombrie, că atunci când a auzit că a intrat Ordonanţa 52 în Guvern şi că se interzic târgurile de Crăciun, s-a oprit şedinţa iar premierul Ilie Bolojan a spus: ”Ne omoară Olguţa pe toţi, hai să vedem ce facem!”.

Ea a precizat că ”în momentul când am auzit că a intrat Ordonanţa 52 în guvern şi că se interzic târgurile de Crăciun, nu vreţi să ştiţi ce crize au fost, s-a oprit şedinţa de guvern. Bolojan înţeleg că a spus: Ne omoară Olguţa pe toţi, hai să vedem ce facem cu Târgul de Crăciun”, a declarat primarul Craiovei.

”Aşa s-a dat drumul, ca să putem să facem Târgul de Crăciun. De ce? Pentru că este un eveniment care aduce Craiovei peste 10 milioane de euro în fiecare an. Numai din turism”, a mai spus Olguţa Vasilescu, la reuniunea PSD Mehedinţi.

Olguța Vasilescu, săgeți la adresa partenerilor de guvernare

Edilul Craiovei a declarat tot joi, la aceeași reuniune, că în austeritatea dreptei s-au blocat investiţiile, s-a blocat economia, tot mediul de afaceri e în cap, nu s-au mai mărit pensii, nu s-au mai mărit salarii şi se vorbeşte foarte mult despre dat oameni afară, iar în schimb, cu 9% deficit, ”guvernarea PSD a reuşit să facă 400 de kilometri de autostradă şi drum expres”.

”Aveam toţi alte aşteptări de la acest guvern. Pe de altă parte, noi ştim cum guvernează dreapta. Noi i-am văzut în 2010 cu Boc, i-am văzut în 2016 cu Cioloş, i-am văzut în 2020-2021 cu Cîţu şi cu Orban. Şi nu uitaţi un lucru, Cîţu şi Orban au lăsat deficitul României la 9%. Şi n-au făcut nimic în această perioadă. Au cumpărat nişte izolete şi au mai făcut nişte terenuri de sport în pantă”, a declarat primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, la Mehedinţi.

Ea a precizat că, în schimb, cu 9% deficit, ”guvernarea PSD a reuşit să facă 400 de kilometri de autostradă şi drum expres (..) şi a reuşit de asemenea să majoreze pensiile, aşa cum nu s-a întâmplat niciodată în istorie şi a reuşit, pentru fiecare comunitate în parte, să dea câte un proiect care să o dezvolte, că e vorba de canalizare, că e vorba de apă, că este vorba de drumuri şcoli şi aşa mai departe. Au fost bani ca toată lumea să poată să se dezvolte”.

”Ce se întâmplă acum, în austeritatea dreptei? S-au blocat investiţiile, s-a blocat economia, tot mediul de afaceri e în cap, mai ales firmele de construcţii, nu s-au mai mărit pensii, nu s-au mai mărit salarii, ba, dimpotrivă, se vorbeşte foarte mult despre dat oameni afară pentru că ei aşa ştiu să guverneze”, a arătat Olguţa Vasilescu.

Primarul Craiovei a mai spus că ”se va putea face o diferenţă atunci când PSD-ul va prelua guvernarea. ”Să vadă oamenii, pentru că uneori uită, la vot, cum le-a fost de bine cu PSD-ul, să vadă şi oamenii însă cum se guvernează când nu PSD are funcţia de prim-ministru”, a adăugat ea.

